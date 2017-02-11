بالفيديو.. موقف طريف لأمير منطقة الرياض مع أحد المشايخ‎ في الدواسر - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. موقف طريف لأمير منطقة الرياض مع أحد المشايخ في الدواسر
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثق ممازحة الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، لأحد شيوخ القبائل الذين استقبلوه في محافظة وادي الدواسر، خلال زيارته التفقدية للمحافظة أول من أمس (الخميس).
وأبان الفيديو سؤال الأمير فيصل بن بندر لمضيّفه عن ماهية الحلوى التي كانت موضوعة على الطاولة أمامه حيث يجلس، ليبادر الرجل بتقديمها له بترحيب شديد وبينما همٍّ أمير الرياض بالخروج من قاعة الضيافة، فإذا به يسأل الرجل نفسه إذا كانت لديهم فواكه، فأجابه الرجل بأن عليه أن يجلس للغداء، غير أن الأمير فيصل بن بندر توجه إلى إناء يحوي عدة أصناف من الفواكه، وتناول منه برتقالة واحدة، وأشار إليه بأنه سيأخذهامعه ليأكلها في السيارة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10267 ] نشر منذ 3 شهور
الامير فيصل .. اكتفى بحبة برتقاله بيأكلها في السياره
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله تبارك الله.
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاءالله تبارك الله ، برتكانه وحده بس ؟
لو كل واحد سوى سوات الامير واكتفى بحاجته لاصبحنا بخير. ماشاء الله
صينيه مليانه بالفواكه وأخذ برتكانه وحده بس ” هذي القناعه
طيب ورى الناس يقحشون من الملايين ويرصدون بالبنوك ؟ ورى ماكل واحدن
منهم يأخذ حاجته ويترك الباقي ؟؟
عبدالله[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 3 شهور
يا حبي لهذا الامير ،،، نفسه طيبه ودمه خفيف ، اتمنى مقابلته ولو مره في الحياه
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
ربي يحفظ بلادنا وحكامها ويوفقهم لكل خير
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5418 ] نشر منذ 3 شهور
سموه دمه خفيف