بالفيديو.. موقف طريف لأمير منطقة الرياض مع أحد المشايخ‎ في الدواسر - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثق ممازحة الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، لأحد شيوخ القبائل الذين استقبلوه في محافظة وادي الدواسر، خلال زيارته التفقدية للمحافظة أول من أمس (الخميس).

وأبان الفيديو سؤال الأمير فيصل بن بندر لمضيّفه عن ماهية الحلوى التي كانت موضوعة على الطاولة أمامه حيث يجلس، ليبادر الرجل بتقديمها له بترحيب شديد وبينما همٍّ أمير الرياض بالخروج من قاعة الضيافة، فإذا به يسأل الرجل نفسه إذا كانت لديهم فواكه، فأجابه الرجل بأن عليه أن يجلس للغداء، غير أن الأمير فيصل بن بندر توجه إلى إناء يحوي عدة أصناف من الفواكه، وتناول منه برتقالة واحدة، وأشار إليه بأنه سيأخذهامعه ليأكلها في السيارة.