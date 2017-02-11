بالفيديو.. إطلاق صاروخ توشكا الروسي فى سوريا.. وتكذيب نفي موسكو - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

نشر موقع روسي تسجيلاً يظهر استخدام عناصر النظام لصواريخ “توشكا أو” الروسية ويأتي ذلك بعد نفي موسكو استخدام هذا النوع من الصواريخ في سوريا.

وكانت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية تحدثت في تقرير لها عن قيام موسكو بتسليم نظام الأسد دفعة من صواريخ “توشكا” الباليستية، 50 صاروخ، في ميناء طرطوس وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين لم تسمهم مضيفة نقلاً عن مصادر أمريكية أن روسيا أطلقت صاروخين من طراز “توشكا” و4 صواريخ من طراز “إسكندر” في محافظة إدلب في اليومين الماضيين.

فيما نفت وزارة الدفاع الروسية إطلاق الصواريخ فيما لم تعلق على تزويدها النظام بهذه الصواريخ بحسب البيان الذي نقلته وسائل إعلام روسية، ونشرت مواقع روسية اليوم مقطعاً لإطلاق صاروخ توشكا في سوريا بحسب هذه المواقع التي لم تذكر تاريخ أو مكان الإطلاق، وقامت عدة مواقع تابعة لنظام الأسد على تويتر وفيسبوك بإعادة نشر المقطع.