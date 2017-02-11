توجه لرفع الدعم عن الخبز.. ومخابز تقلص حجم الأرغفة - صحيفة صدى الالكترونية

توجه لرفع الدعم عن الخبز.. ومخابز تقلص حجم الأرغفة
أكدت مصادر باللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية وجود توجه نحو رفع الدعم عن جميع أنواع الدقيق خلال الشهور المقبلة وذلك من خلال سيناريوهين؛ إما تخفيض وزن الرغيف، أو تقليل عدد أرغفة الخبز من أربعة أرغفة للريال الواحد إلى رغيفين فقط. وفقا لـ “الوطن”
وأضافت المصادر أن عدداً كبيراً من المخابز اتخذت خطوات فعلية لخفض وزن الخبز؛ حيث قام بعضها بتصغير أحجام رغيف الخبز إلى حدود نصف الحجم العادي، فيما خفض بعض المخابز عدد الأرغفة إلى 3 بدلاً من الأربعة للريال الواحد.
الله المستعان[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 3 شهور
خلاص بدينا في افقار المواطن
القرشي[ عدد التعليقات: 1657 ] نشر منذ 3 شهور
توجه جدآ خطيـــــــــــــــــــــــــــــر ولابد من إعادة النظر فيه مليون مرة قبل تنفيذه لأن رغيف الخبز معروف على
مستوى العالم بطعام الفقراء لأن الفقير إن لم يجد مايسد به جوعه يلجأ دائمآ لرغيف الخبز لأن سعره بسيط
وفي متناول اليد ولكن إذا رفع الدعم عنه فسيجد الفقير صعوبة شديدة في شراء طعامه فإذا حدث هذا الأمر
وتم تنفيذ هذا القرار الخطير جدآ جدآ جدآ فأحذروا من ردة فعل الفقراء والمساكين ومن يستهين بردة فعلهم
إما انه إنسان جاهل ببواطن الأمور وبتاريخ ردات فعل الفقراء الجياع أو انه شخص يعلم كل ذلك ويريد أن
تحدث ردات الفعل تلك من أجل تنفيذ أجندات ألله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم إلى أين ستوصلنا
لو نفذت تلك الأجندات : أتمنى سرعة التصدي لمثل هكذا قرارات ومعرفة من ورائها .
أللهم سلم البلاد والعباد من كيد الكائدين يارب العالمين … آمين .
سقط سهوآ ….
عُض قلبى ولا تعض رغيفى ان قلبى على الرغيفِ رهيفِ … وأفهم يافهيم
احمد[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 3 شهور
وش السالفه الامر فيه شي اكبر دوله مصدره لنفط والفوسفات والمعادن يخفضون ارغفة الخبز …
زائر[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله وش السالفه ياخي يخفضون هالاجانب الي عندنا بمقدار النصف وراح نعيش
برغد عيش مع ميزانيه فائضه وبدون رفع الدعم
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل
مسلم[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 3 شهور
الفقير هو الذي سيدفع الثمن والتجار سيشترون الدقيق من الان بكميات كبيرة ثم يبيعونها باضعاف الاسعار بعد القرار و الان بعض المخابز اصبح وزن رغيف العيش نصف ماكان عليه سابقا فمابال بعد تنفيذ القرار .
اين انت ياابن الخطاب امة الاسلام تكاد ان تنقرد لبعدها عن تعاليم الاسلام.
abdul[ عدد التعليقات: 1509 ] نشر منذ 3 شهور
الخبز والرز من اكثر الاسباب لزيادة الوزن والسمنة وما يترتب عنه من امراض السكر والضغط وانسداد الشريايين ومن ثَمّ امراض القلب والرئتين والكسل وقلة الحركة. لعل هذا التقليل من عدد الارغفة او تصغير حجمها سيساعد الناس من التفكير مرة اخري من اجل صحتة وصحة ابنائه ويقوم بالتنويع مثل التحويل الي طحين وخبز /رقائق مصنوعة منزليا من دقيق الشعير barley لا البُر.وكذالك التحول الي دقيق الدّخُن الصحي والرخيص millet, وكذالك دقيق الطّاف الحبشي teff. (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ…) لعلّ وعسي في رفع الدعم وتصغير الحجم الخبزي وقاية من كل الامراض التي ابتلي بها العباد . كما انصح الناس ان تنقع البقول، الفول والفاصوليا وحمص الجاف في الماء ويُغلي في اليوم التالي ثم يهرس او يطحن بالخلاّطة ويُأْكل بالملعقة بدون خبز. يمكن نقع البقليات كميّه يكفي لاسبوع. السكر والسمنة الزائدة والضغط خلّي يولّي مع الرز والبُر.
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14524 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان ماعد الى الخبز
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10267 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا حول و لا قوة الا بالله
ايش اللي حاصل ؟ كأن الدوله تعيش ازمه ماليه ولكن ما نراه من دعم وتبرعات للدول الاخرى لا يوحي بذلك
فلما العوده على المواطن ورفع الدعم عن الكثير من المواد وبالتالي لن يكفي الراتب ل 15 يوم من الشهر
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم يا اخوان انثبروفي عجانه خبازه في الاواني المنزليه وفي صاج وفي فره وفي تنور يا اخوان انثبرو
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
باحث[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 3 شهور
في الخبر ان قرار التخفيض خلال الأشهر القادمة والآن بعض المخابز قلصت من وزن الخبز اين الرقابة ؟
الواقع[ عدد التعليقات: 4175 ] نشر منذ 3 شهور
والله الواحد الان يتعجب من دول فقيرة جدا بالمفهوم العالمي وتجد الخبز والطاقة أرخص ثمن وفِي دولة مثل الهند عدد الناس مليار ونصف المليار إنسان يدفعون فاتورة كهرباء تقدر ب 20 ريال شهريا والخبز شبه مجانا وكذلك مصر والسودان والأردن وتركيا وغيرها رغم الكثافة السكانية
قحط هبلو[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 3 شهور
واضح اثار حرب اليمن الثالثه اكلت دخل النفط كله دايرين علي الاحتياطي جيب المواطن .
منوشه[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
وش ذا الفقر الي بنعيشه ياويل قلبي والله اني خايفه من الجاي الله يستر بس ويحفظنا ولا يغير علينا
qlq[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 3 شهور
جميع دعوم الدولة سوف تسقط
خلال السنوات الثلاث القادمة
وسيتم تعويضها ماديا عن طريق حساب المواطن بعد دراسة عدد افراد الاسرة والدخل
سبحان الله[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
ياحبيبي كملت هاتو ماعندكم
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
طيب …. لماذا يتم غض الطرف عنها يعني المواطن هو الضحيه دائما .
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
كان الله في عون المواطن الضربات تاتيها من كل اتجاة طيب … يجب ان تصرف على الشعب .
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
رؤيه الفتي الطائش 2030 سوف تجلب الفقر والبطاله للمجتمع .
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
رؤيه الدب الداشر 2030 سوف تكون كارثيه على المجتمع وسوف ترتفع معها نسبه الفقر والبطاله .
العدناني[ عدد التعليقات: 1677 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه
باقي العيش يلحق
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
لا الا الخبز 😱😱😱
واللي مايعرف يخبز وشلون يعيش
.
.بعدين زمان قالوا ان الدعم ماراح ينرفع عن المواد الغذائيه الاساسيه
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
صدى شوفوا ردود سيف👆😡😡😡😡😡
ليه تطلعونهن وهو يغلط ع ولاة الامر
هذا ماخلا احد هذا توجهاته نفس ابن فقيه
بلغوا عنه 😡😡
سلاسل[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
صدى …. تعليقات سيف
أستفزازيه
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
.. الحيوان وش هالحكي ومين تقصد بالدب الداشر ياحشره ،،
وبعدين حتى لو يصير الخبز الوحده بريالين احنا مع دولتنا قلبا وقالبا ،،
اهم شيء نعمة الأمن والامان وماسمعنا للحين ان احد عندنا مات من الجوع ،،
تفووو ع هيك أشكال تحريضية حقيره ،،
سلاسل[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
أنت الطائش وعميل… ولاتحترم البيعة التي في عنقك … أذا أنت أبن البلد
يدجتنا[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 3 شهور
وتجتنا دجها
jamalco[ عدد التعليقات: 5307 ] نشر منذ 3 شهور
ريلكس ريلكس لايطقلك عرق _ الرازق في السما والحاسد في الأرض
موطن[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان ايش هدا يعني رفعتوا الدعم عن المشتقان والمحروقات قلنا مشش ام توصل للخيز والمخبوزات هدامسخره الموطن يتحمل ايش ولا ايش قالوا نبغي تعطوان فلوس مارح نقصر معكم اما سرقة عين عينك الامارت ودول الخليج صح الاسعار غالية لكن رواتب موطنيهم مرتفعه تغطي احتياجهم طيب اهتموا بتحسين رواتب الموطنين عالجوا البطالة الموجوده ماتحطوا حساب لموطن وهاتك سرقة ورفع اسعار حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
لايكثر[ عدد التعليقات: 19044 ] نشر منذ 3 شهور
استغفرالله العظيم
زائر[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 3 شهور
الدول المتحضره تفرض رسوم و ضرايب اشكال واللوان علي الشعب بالمقابل من حق الشعب اسقاط الحكومه بل انتخاب الحاكم و مجلس الوزراء او الحزب بطريقة تصويت الاغلبيه ولن تستطيع الدوله فرض ضرايب بدون رغبة الغالبيه في مجلس الشعب .
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
فيه مسرحيه حلوة اتمني ان يشاهدها الجميع واسمها مدرسه المشاغبين وفيه فيلم اتمني ان يشاهده الجميع ايضا اسم الفيلم احلام الفتي الطائش .
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
قايل لكم من حين راحت صلاحيات الهيئة ومن حين طلعت رؤيا 2030 وانا قايل لكم مافيها خير من كل النواحي
والواحد يحط له غنم وبيت شعر وعنده بير ماء ارحم له من كل اللي بيجي في المستقبل القريب