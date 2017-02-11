توجه لرفع الدعم عن الخبز.. ومخابز تقلص حجم الأرغفة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت مصادر باللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية وجود توجه نحو رفع الدعم عن جميع أنواع الدقيق خلال الشهور المقبلة وذلك من خلال سيناريوهين؛ إما تخفيض وزن الرغيف، أو تقليل عدد أرغفة الخبز من أربعة أرغفة للريال الواحد إلى رغيفين فقط. وفقا لـ “الوطن”

وأضافت المصادر أن عدداً كبيراً من المخابز اتخذت خطوات فعلية لخفض وزن الخبز؛ حيث قام بعضها بتصغير أحجام رغيف الخبز إلى حدود نصف الحجم العادي، فيما خفض بعض المخابز عدد الأرغفة إلى 3 بدلاً من الأربعة للريال الواحد.