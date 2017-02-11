كاتب سعودي: دراسة شرعية أجازها «بن باز» تبيح الغناء والتكسب منه - صحيفة صدى الالكترونية

كاتب سعودي: دراسة شرعية أجازها «بن باز» تبيح الغناء والتكسب منه
نشر الكاتب عبد الله الرشيد بعض الدراسات التي أعدها علماء للتأكيد على أن الغناء والمعازف وصوت المرأة وجميع أنواع الترفيه الهادف ليس حرامًا شرعًا.
مشيرا إلى أحد هذه الدراسات الشرعية والتي جاءت تحت عنوان “أحكام الغناء والمعازف، وأنواع الترفيه الهادف”، والتى أصدرها الدكتور سالم الثقفي، أستاذ الفقه والفقه المقارن بجامعة أم القرى.
وقال الرشيد أن هذه الدراسة الشرعية وقعت في 800 صفحة، كما أنها جاءت مختلفة ومغايرة للرأي الفقهي السائد في السعودية، حيث انتصر فيها للقول بإباحة الغناء بكل أشكاله، والمعازف والموسيقى بألوانها ومقاماتها لافتا إلى أن الدراسة التي أعدها الدكتور سالم الثقفي أكدت أن صوت المرأة ليس بعورة، وأنه لا حرج من سماعها وهي تغني ونقل عن الثقفي قوله: “التكسب من الغناء أمر مباح، والنبي كان يستمع لغناء الجواري مع المعازف، كما أنه حث على توفيره للأنصار مما يدل على أنه لا يأمر ولا يرضى لهم إلا الأفضل، كما أنه لا أحد يجرؤ على الطعن في فعل رسول الله ولا في قوله، وإلا كان ذلك ارتداداً عن دينه وشرعه”.وفقا لـ”عكاظ”.
ولفت الكاتب إلى استغراب الشيخ الثقفي على بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أن سماع الغناء والمعازف وإسماعهما، والاستئجار عليهما، بالسفه وسقاطة المروءة، ووصف صاحبها بالعاصي، ومرتكب المحرم مشيرا إلى ما رد به الشيخ سالم على هؤلاء القاطعون بحرمة الغناء، بقوله: إنه لم يرد نصًا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس، ولكن دل النص والقياس جميعًا على إباحته.ونصوص السنة النبوية الصحيحة تجيز الغناء والموسيقى، ولا يجرؤ مجترئ على تكذيبهما، أو الطعن فيهما، أو تأويلها على خلاف ظاهرها إلا من رغب عن سنة الرسول.
وكتب الرشيد عن ما ذكره الثقفي في مذكراته من أنه عرض هذه الدراسة الشرعية التي تبيح الغناء والموسيقى على الشيخ عبدالعزيز بن باز، حيث أفاده بأنه لا اعتراض له على شيء منه.
وقال الكاتب الرشيد أن الشيخ الدكتور “سالم الثقفي” من الشخصيات العلمية البارزة ، حيث كان من مؤلفاته، كتاباه “مفاتيح الفقه الحنبلي” و”مصطلحات الفقه الحنبلي” وهما في الأصل أطروحة لرسالته الدكتوراه التي نالها من جامعة الأزهر، بعنوان “الفقه الحنبلي، وكيف وصل إلينا”.
ابوعلي 990[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 3 شهور
لانستغرب شي في اهر الزمن من كثرة خروج الرويبضه
انت مسلم وحكم عقلك
قبل النوم بساعه او ساعتين
استمع لبعض الاغاني
وفي ليله اخرى استمع قبل النوم للقران وترتيله
ثم لاحظ الفرق ليله الاغاني تردد الاغاني حتى تنام وتقوم الصباح وليله القران لسانك يردد القران واياته ونفسك مرتاحه ومبسوطه
انت حكم نفسك
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4114 ] نشر منذ 3 شهور
يالله صباح خير
الا تحللون الغناء بالغصب … الا تفتحون ابواب الشيطان علينا
كل يوم يخرج علينا واحد يقول الغناء مو حرام بعدها بيومين يرجع ويقول زله لسان
بالنسبه لي مهما قلت انت ولا غيرك فاعستبر كلامك هرطقة في هذا الامر ومحسوما الجدل والدجل
فالغناء حرااااااااااااااااااااااااااااااااام شئت ام ا بيت .واذا كنت تشوف انه حلال اسمعه انت لوحدك وركب سمعات على اذنك واسمع الين تشبع اما تحلله وتبيحه وتحرض وتفتي وتصرح لغيرك فهذا ليس من حقك
زائر[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي ربي على هالاشكال الله يشغلهم بانفسهم لانهم اذوا المسلمين بتحليل الحرام باي طريقه
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 3 شهور
وأنا أقول .. الذي يبحث عن الشهرة .. كذبت .
saaad[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
يجب سجن وتغريم والتشهير بالامعه هذا والثقفي راعي الازهر بداعي التكذيب على ابن باز ومن الجرائم الالكترونيه وفيها قانون صارم ولله الحمد ويجب على مشائخ ومحامين رفع دعاوي عليهم ان شاء الله
فهد ابو سعود[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الرد على التعليق الاول ……قبل النوم تغزل بزوجتك ودعها تتغزل بك ثم في ليلة اخرى استمع للقرآن قبل ان تنام ..ماهو شعورك في الحالتين ….طبعا ستشعر بالراحة النفسية اكثر بعد سماع القرآن لكن ليس معنى ذلك ان مافعلته في الليلة الاولى حرام ….انت الحكم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10267 ] نشر منذ 3 شهور
لا يجوز لاحد ان يحرم شي ما اذا لم يوجد له نصا بالقرىن الكريم
لو كان الغناء حرام فلماذا يسكت او يلتزم العلماء بالصمت عن جميع الفنانيين في السعوديه
اليس واجب عليهم ان يمنعوا هؤلاء الفنانيين من الغناء ؟
كل شي في الاصل مباح مالم يثبت العكس . اهم شي ان لا يتعارض مع الدين كمثلا اذا نودي للصلاة فيجب عليك التوقف فورا والاتجاه للمسجد ولكن لو استمريت في الغناء او اللهو كلعب الكوره او لعب الورقه بانواعها اثناء اقامة الصلاه فهنا وقعت في المحضور .
فالمفروض ان لا نحرم الا بنص من القرآن الكريم
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
اخس ياغراب البين تطاولت يا كذوب .يا اخوان انتبهو من اكل المطاعم تراه سبب كل عله. ياراعي البيتزا وكنتاكي ياملاك للمحاحي الي يمحيك من الدنيا يا عديم التربيه تطاولت على الدين والعلماء اكرمكم الله الحمار اذا شبع نهق, هذا هو النهيق.
الملكي الاهلي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
اتق الله ولا تقول شي ما قاله الشيوخ
ابو سامي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
شف وجه العنز واحلب لبن
عاجل1[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 3 شهور
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sa[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
المشكله الاعلام عندنا يساعد هولاء الاشكال على االظهور ولشهره هذا دليل على مساعدهم لنشر خبثهم ……
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 3 شهور
المشكله جايب 800 صفحة .؟؟ طيب ماذكرت الحديث قال كذا وحدثنا كذا …. او كلام انشائي فقط.؟!
واذاا انت تعبان تبي تحلل الاغاني ..اساس الاغاني تغنى الى وقتك هذا ومفتوحه بجميع القنوات وبجميع الاماكن وليست مغلقة حتى تحارب من اجلهاا .؟!؟؟
واذاا انت شايف ان الاغاني حلال خلاص اسمع اغاني واذاا شايفها حرام لا تسمعها ولا ضرتك ولا ضرت غيرك بما تعمل
خالد الشهري[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
هناك اقوام من امتي يستحلون
الحر
والحرير
والخمر
والمعازف
العنى ليس حرام لكن اذا شتمل مع المعازف وبكلام بذبئ وقعت في المحضور
خالد الشهري[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
هناك اقوام من امتي يستحلون
الحر
والحرير
والخمر
والمعازف
الغنى ليس حرام لكن اذا شتمل مع المعازف وبكلام بذبئ وقعت في المحضور
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله 😡😡
اخر الزمان الرويبضه يتكلم في امر العامه
جميع المذاهب الاربعه حرمت الغناء
وين دراستكم ايام ابن باز والالباني ماطلعتوها
ليه ماحاججتوا اهل العلم وقتها حتى نعرف البينه مع من ؟؟؟
اللحين تكلمتوا ….المجتمع وارذله