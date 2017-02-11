عودة الطفلتين ضحيتي الخادمة الأثيوبية لمنزلهما بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

عادت الطفلتين رؤى ورغد (7، 9 أعوام)، إلى منزلهما بعد مكوث أسبوعين بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، جراء حادثة اعتداء الخادمة الإثيوبية “سينامو” عليهما وعلى أمهما فيما أكد والدهما أنه لن يتنازل عن حق طفلتيه من الخادمة الأثيوبية سينامو، مشيرًا إلى إيداعها المصحة النفسية لعلاجها بعد سجنها.

وقال والد الطفلتين رؤى ورغد، محمد سعيد عزيري، أن تداعيات إصابة طفلتيه لا زالت تسيطر عليهما، مشيرا إلى أن رغد تعاني من شد في العصب السابع وتحتاج لجلسات علاج طبيعي، وتعاني رؤى من تأثر النظر بسبب الضربات وتحتاج أيضا لجلسات في عيادة البصريات ومراجعة طبيب المخ والأعصاب.

وأعرب عن قلقه من الحالة النفسية السيئة التي تنتاب طفلتيه، منها استيقاظهما من النوم ليلًا مذعورتين وهما تصرخان، مؤكدًا أنهما في حاجة ماسة لعلاج نفسي لإنهاء شبح الحادثة من عقلهما الباطن.

وأشار والد الطفلتين إلى قرار الأسرة بعدم استقدام أية خادمة لاحقًا، قائلًا: “تعلمنا من الدرس القاسي”، منوهًا إلى أن عودة ابنتيه للمدرسة ستكون قريبًا.