عودة الطفلتين ضحيتي الخادمة الأثيوبية لمنزلهما بجازان - صحيفة صدى الالكترونية

عودة الطفلتين ضحيتي الخادمة الأثيوبية لمنزلهما بجازان
عادت الطفلتين رؤى ورغد (7، 9 أعوام)، إلى منزلهما بعد مكوث أسبوعين بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، جراء حادثة اعتداء الخادمة الإثيوبية “سينامو” عليهما وعلى أمهما فيما أكد والدهما أنه لن يتنازل عن حق طفلتيه من الخادمة الأثيوبية سينامو، مشيرًا إلى إيداعها المصحة النفسية لعلاجها بعد سجنها.
وقال والد الطفلتين رؤى ورغد، محمد سعيد عزيري، أن تداعيات إصابة طفلتيه لا زالت تسيطر عليهما، مشيرا إلى أن رغد تعاني من شد في العصب السابع وتحتاج لجلسات علاج طبيعي، وتعاني رؤى من تأثر النظر بسبب الضربات وتحتاج أيضا لجلسات في عيادة البصريات ومراجعة طبيب المخ والأعصاب.
وأعرب عن قلقه من الحالة النفسية السيئة التي تنتاب طفلتيه، منها استيقاظهما من النوم ليلًا مذعورتين وهما تصرخان، مؤكدًا أنهما في حاجة ماسة لعلاج نفسي لإنهاء شبح الحادثة من عقلهما الباطن.
وأشار والد الطفلتين إلى قرار الأسرة بعدم استقدام أية خادمة لاحقًا، قائلًا: “تعلمنا من الدرس القاسي”، منوهًا إلى أن عودة ابنتيه للمدرسة ستكون قريبًا.
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4114 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على السلامه
وخارجين من الشر ان شاء الله
القرشي[ عدد التعليقات: 1657 ] نشر منذ 3 شهور
وأشار والد الطفلتين إلى قرار الأسرة بعدم استقدام أية خادمة لاحقًا، قائلًا: “تعلمنا من الدرس القاسي .
أولآ الحمدلله رب العالمين على سلامتكم جميعآ .
أما الأمر الثاني عندما قلت تعلمنا من الدرس القاسي !!!
ألم تسمع ألم تشاهد ألم تقرأ عبر مختلف وسائل الإعلام ما قامت به خادمات كثيرات من قتل وحرق
وسحر لأسر سعودية فقدت بسببهن أطفالهن وأمهاتهن وأبائهن على يد أولئك المجرمات المتلبسات
في ثوب خادمات أم أنك فعلت مثل من هم حتى الأن يقولون التي لدينا مختلفة تمامآ عن اللائي نسمع
عنهن حتى وقعت أنت وأسرتك في المحظور لولا أن ألله سلم أسرتك وحفظها من شر عظيم .
متى تستفيق الأسر لدينا من هذا الكابوس الذي بات يهدد وجودهم في الحياة متى ؟
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 273 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على السلامة