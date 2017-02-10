الجابر: مازلنا الخامس رغم كل الظروف - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

قال سامي الجابر المدير الفني للشباب إن الغيابات نتيجة الإصابة أو الرحيل أفقدت الفريق أهم عناصره أمام الخليج وأَضاف الجابر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أنه استعان اللاعبين من درجة الشباب في المباراة، مشيدا بأدائهم رغم التعادل.

وأشار الجابر إلى أن الشباب لا يزال في المركز الخامس رغم هذه الظروف الصعبة.

على الجانب الآخر قال التونسي جلال قادري المدير الفني للخليج إن المباراة فنيا كانت متوسطا عطفا على وضع الفريقين حيث أن كل طرف كان يخشى الخسارة.

وأضاف :” نجحنا في إحراج الشباب في أكثر من مناسبة حتى تمكننا من التقدم لكن هدف الشباب الذي جاء في وقت صعب حرمنا الفوز “.