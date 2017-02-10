ردة فعل نجلة العودة بعد علمها بوفاة امها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور سلمان العودة، في مقال نشره اليوم (الجمعة) عن ردة فعل ابنته لدن بعدما أبلغها بخبر وفاة والدتها .

و قال العودة: كنت أتساءل كيف أخبر (لدن) بفجيعتها؟ وحين تجرأت وصارحتها بالخبر رأت دموعي فسارعت بحنان أنثى تمسحها بالمنديل! لم أرها تبكي.. حين يكون الله معك فلا حزن ولا خوف، (أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا) .

وأضاف العودة : علَّمني الرحيل المفاجئ بأن ألتفت لمن حولي أكثر، ألا أمد عيني بعيدًا لما لا أملكه سألتفت للتفاصيل الصغيرة أعيشها لحظة بلحظة قبل أن تكبر وتتشكّل منها الفاجعة.

يذكر أن زوجة الدكتور العودة هيا السياري قد توفيت ونجلها وابنة أختها في الحادث المروري الذي وقع الشهر الماضي .