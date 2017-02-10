ردة فعل نجلة العودة بعد علمها بوفاة امها - صحيفة صدى الالكترونية

ردة فعل نجلة العودة بعد علمها بوفاة امها
كشف الدكتور سلمان العودة، في مقال نشره اليوم (الجمعة) عن ردة فعل ابنته لدن بعدما أبلغها بخبر وفاة والدتها .
و قال العودة: كنت أتساءل كيف أخبر (لدن) بفجيعتها؟ وحين تجرأت وصارحتها بالخبر رأت دموعي فسارعت بحنان أنثى تمسحها بالمنديل! لم أرها تبكي.. حين يكون الله معك فلا حزن ولا خوف، (أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا) .
وأضاف العودة : علَّمني الرحيل المفاجئ بأن ألتفت لمن حولي أكثر، ألا أمد عيني بعيدًا لما لا أملكه سألتفت للتفاصيل الصغيرة أعيشها لحظة بلحظة قبل أن تكبر وتتشكّل منها الفاجعة.
يذكر أن زوجة الدكتور العودة هيا السياري قد توفيت ونجلها وابنة أختها في الحادث المروري الذي وقع الشهر الماضي .
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
عودنا على طير يالي ..الله يرحم موتانا وموتى المسلمين يارب ..
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا فاجعة واكبر فاجعة وفاة الام هي اكبر فاجعة يمر بها الانسان الكبير ما يتحملها وشلون عاد بطفلة كان الله بعونها ويجعل ابوها أمان لها
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7181 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه ي سعيد حسيت فيككك 😁
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3194 ] نشر منذ 3 شهور
ما أنت ملاحظ أنك طولت السالفة وراحت روايات الف ليلة وليلة🤔
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
ارحبو ياعرب ..كيفكم وكيف ا موركم جميع ..انشالله ان اموركم زينه جميع ..ابشركم رحعت لكم ورجعت الجنوب بخير وصحه ..كنت اجازه من العمل وشيكت على موتري وحملة عزبتي وفريتها من الرياض الى مكه وجده ..وتونسة انا وخويا لي وتمتعنا باجازتنا وعودنا لارض الجنوب الحبيبه ..هذا في علمي وسلامتكم ..وسلامة الجميع ..والله يسعدكم جميع كلن باسمه ..والله لكم و حشه كلكم ..وكل معلق بالصحيفه المتألقه ..
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
ربي يرحمهم ويغفرلهم
مشكله الناس تتريق عليه …ومو عارفين عظيم الالم اللي يحس فيه حتى لو كابر واخفى المه ……مااشد حزنه حين يختلي ع وسادته ويتذكر خليله 😥😥
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
لانها صغيره … لاكن مع الوقت والمواقف بتذكرها وبتبكي😢
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ 3 شهور
الله يصبركم على فراقها والله يجمعكم بجنات الخلد اكيد من حقه يتكلم عن فقد اعياله لأمهم على الأقل يذكر ببر الوالدين لمن عايشين للحين وان فقدانهم فاجعه ومؤثر فمابالكم بالأم لانهأ هي عمود البيت بكل صراحه 👍وبما انه شيخ فاضل ومعروف ومتواصل مع الكل طبيعي الكل بيسلط الضوء عليه وعلى اخباره
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2313 ] نشر منذ 3 شهور
حياك الله اخ سعيد😊 والله يسعدك ويسعد الجميع يأرب
❤️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2184 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
لا ألم أكثر من ألم الفراق
لاسيما إن كان الفراق لاعودة بعده ،،،
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
الله يصبر قلبك 😥
ويجزيك الخير
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14541 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم الموتى ويعين. الجميع. سبحان الله اشوفه. يذكر زوجته اكثر من ابنه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14541 ] نشر منذ 3 شهور
سلمت ولاندمت اخي سعيد. علمك غانم وجعلك سالم والحمد لله على السلامه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14541 ] نشر منذ 3 شهور
يا اخوان. العودة. كم زوجه عنده
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
الي يدور للاجر ويبي فضله عند الله يخليه بينه وبين ربه سبحانه ..والموت والحياه حق على كل مسلم ..اما الي يبي الشهره وورى تويتر في كل كبيره وصغيره ..فالله الي عالم وش وراه ..تربيه الابناء والبنات مسؤليه عظيمه ..صح فقد غاليه عليه وام ابنائه ..بس يصور التميس والفول وهو جالس مع ابنائه وكل فتره منزل تويتره او تغريده عن ان فلان قال ولا مدري وش ..لااعتراض على امر ربي في هذا الشي الموت علينا حق جميعا ..بس فيه تهويل عند الشيخ العوده في هذا الي صار له وفيه تكبير للموضع بشويه ..او انه يبي يتزوج فما المانع انه يلقى الي تخاف الله فيه وفي عياله ..والله يعينه ويصبره ويصبر عياله ..هذا قصدي من تعليقاتي انا ياسعيد ..ووجهة نظري انا ..
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
الله يسلمكم يارب جميع من كل شر ..امين ومن يقول وياكم يارب ..
s.s[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 3 شهور
العودة له 4 حريم
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2396 ] نشر منذ 3 شهور
دع الأيام تفعــــــــل ما تشــاء ….. وطب نفسا إذا حكم القضاء
ولا تجــــــــزع لحادثة الليالي ….. فما لحـــوادث الدنيا بقـــــاء
وكن رجلا على الأهوال جلدا ….. وشيمتك السماحة والوفـــاء
وإن كثرت عيوبك في البرايا ….. وسرك أن يكون لها غطـاء
تستر بالسخاء فكـل عيــــــب ….. يغطيه كمـا قــيــل السخـــاء
ولا تــــــر للأعادي قــط ذلا ….. فإن شماتة الأعدا بـــــــــلاء
ولا ترج السماحة مــن بخيل ….. فما في النــــــار للظمآن ماء
ورزقك ليـــس ينقصه التأني ….. وليس يزيد في الرزق العناء
ولا حزن يــدوم ولا ســرور ….. ولا بؤس عليك ولا رخــــاء
إذا ما كنــــت ذا قـلب قنـوع ….. فأنت ومالك الدنيا ســــــــواء
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم موتا المسلمين …
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم موتاكم ويصبركم على فراقهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
وينكم
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
حرر الرد
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
شكرا يا محرر
تهاني الشمري[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمهم بعدين ليه انتو كذا بالعكس الحزن باين عليه حيل ربي يصبر قلبه ويحفظ له اولاده وبنته
ساري الليل[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويرحم اموات المسلمين الاحياء منهم والاموات
والله السماجه في بعض الردود والمجاملات اكمل بلااش
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10267 ] نشر منذ 3 شهور
نسأل الله لهم الرحمه ولكم الصبر يا شيخ سلمان وخليك قريب من البنيه الصغيره لكي لا تتذكر غياب الام
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2561 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين الموحدين
لاحول ولاقوة الا بالله
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 3 شهور
ياسعيد مكني الشهراني ..
ألم تجد شيئا تعلق عليه أو تنتقده في هذه الصحيفه أو غيرها وتتبع أخباره بالنقد سوى فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العوده حفظه الله ورعاه !!؟؟
لتعلم أن الشيخ سلمان العوده وأمثاله من المشايخ الفضلاء لهم متابعين بالملايين على تويتر وغيرها ,
وهم ليسوا بحاجة إلى صراخك ونباحك لتؤيدهم أو لتنتقص منهم ,
ماهي العلاقة بينك وبين جمالكو !!؟؟
هل أنت خليفة له !!؟؟
كأنكم تشربون من كأس واحده في بغضكم للعلماء والمصلحين ,
فضيلة الشيخ سلمان العوده وأمثاله من المصلحين نستفيد منهم في أمور ديننا ودنيانا ,
لكن أنت وأمثالك ( جمالكو) وغيره ..
ماذا نستفيد من صراخكم سوى الضجيج والإزعاج ,
وحب الظهور ولو على حساب الأخرين ,
أقترح عليك أن تكف شرك عن العلماء ( صدقة لنفسك )
إن لم تجد ماتتصدق به عليها .
غرم الله بن جلعود المنصلخ[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 3 شهور
صدقت يابو خالد
للأسف تلاقي الزعل والتكشيرة وقشعريرة جسم بعض المرضى حين يتم ذكر مثل هذا الشيخ الدكتور وغيره من أصحاب الوعي والفكر المتفتح وذلك وبكل بساطة لعدم استطاعتهم مجاراتهم فكريا واخلاقيا وعلما.
انصحك تتبطح انت واخوك وكمل اجازتك يا فاغر وخلي عنك التميلح والله محد درا عنك يا سفيه.
jamalco[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 3 شهور
وحانت لك الفرصه أعلن تبرئك من جماعة الإخوان وتوقف من دعمك لهم وتمسك بالكتاب والسنه وتزود فخير الزاد التقوى
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7181 ] نشر منذ 3 شهور
ع هونك ي ابو خالد . كل واحد وله وجهه نظره وحرية التعبير
مالك حق تجبر أو تقنع الناس أن يمشون ع وجهة نظرك أو مايوافق هواكك!!
jamalco[ عدد التعليقات: 5308 ] نشر منذ 3 شهور
يسمك إيييييييييه المكنه بأبو خالد جمالكوووووووووووووووووووووو كابوسك كاتم أنفاسك وترامبووووووووووووووووو يعيدك جحرك مكتوم أنفاسك يخونجي الخارجي وبغيضك موت حسره وكمد وشعلل ولع نار يالبوق الناعق المستميت بالدفاع عن دعاة الفتنه دعاة خوارج العصر _ وحمدلله صدر بيان وزارة الداخليه أعلن جماعة الإخوان ودعاتهم دعاة الفتنه وأبواقهم الناعقه المستميته بالدفاع عنهم جماعه إرهابيه وصدر قانون مكافحة الإرهاب لمحاربتهم وتطهير بلادنا منكم حمى الله بلادنا من مكايدكم وشروركم وردالله كيدكم في نحوركم
ابو طلال[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
اخي سعيد الشهراني
قل الحمدلله على كل حال .
مثقف برتبة فريق اول[ عدد التعليقات: 1213 ] نشر منذ 3 شهور
ياابو خالد ابدعت صراحة