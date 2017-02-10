 أستعراض حليمه وجليله.. - صحيفة صدى الالكترونية

  • الثلاثاء 16

    مايو

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أستعراض حليمه وجليله..

أستعراض حليمه وجليله..

34 تعليق

[ عدد التعليقات: 12790 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههههههههههه الله ياخذك إنتي وياها

[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور

يالله انك لاتفضحنا 🙈
منظر يلوث البصر
حسبي الله ونعم الوكيل .

[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور

الله ياخذكن يا الخربانات وين ابو فارس منكن

[ عدد التعليقات: 19044 ] نشر منذ 3 شهور

ماضرط من زعيط الا معيط

[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 3 شهور

لماذا لايتم محاكمة مثل هولاء الاشخاص الذين
يقومون بنشر صور خليعة وذلك بابراز مفاتنهن امام الملا

[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور

حلوين بس جليله نفخت صدرها زياده عن اللزوم ،،

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

الفهد ههههههههههه ابك وش تباني اسوي والمربعانيه انقزت 😂😂😂
شغلي انا كله فصلي مرتبط في فصل المربعانيه وبدايات الشبط وبعد ماتظهر
اجلس اتحكحك واسخّن الين تجينا كشّة برد جديده

[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 3 شهور

انا شكلي بنفخ زيهن واغدي حرمه خخخخخخخ

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور

اه قلبي بينشلع من مكانه
الحب غيوم بكل تعليق قلبي يتعلق معها
ترى كل يوم ادوج في كل اقسام صدى وادور تعليقاتش ي غيوم
حتى قسم السيارات اقول يمكن القاش طاشه تعليق
ومن افتح صدى اروح لقسم المراءه اخبر تعليقاتش واجد هناك شفتي شفتي وشلون احبش تكفين ردي علي بس هالمره

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

اللي واقفه يمين فانستها فنس ، ماتدري انها بحركتها هذي زاغت قلوب وتبحلقت عيون

ابك حنا وين نروح ونغدي ؟ كل مادخلت الصحيفه لفيت لفتين ثم رجعت للصوره هذي
وقمت اتمقل في خلق ربي لهن خااااااصة اليمنى

حنا اوخذنا فالاسلام ، اوخذنا وحنا في حكم اخوان نوره ، هالحين يوم ينطلنّها وراهن كنهن
مايبونها ‘ هن علامهن يسوون كذا ؟ هن مايدرن انها نعمه واكبر نعمه ؟؟؟؟ المفروض يصونن
النعمه ويحافظن عليها من كشّة البرد ولا يلبسونها الا قطن ناااااعم على شان تدفأ ولا تتعرض للخدش
والتجريح حتى من الهواء الطاير
حنا في زمن ردي ردي ، الذيب يجوع وهو يعاين الخروف بعيونه ولا يقدر يسوي له شي

[ عدد التعليقات: 12790 ] نشر منذ 3 شهور

رجعت للصوره يا برق 😂😂

غض النظر الله يرزقك بالحلال 😍

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

كل شوي وانا راجع
وكل ماتعوذت من ابليس طمر على راسي وقام يوسوس لي ويقول رح شف اكثر قبل تروح
الصوره ههههههههههه وعانيني كل شوي وانا أمتع ناظري
والظاهر اني بنصب لي خيمه هنيّا واحط المركى والقهوة والشاهي وامخمخ على الصوره 😊😊
الليله ماني براقد مطلقننننننن

[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههى برق لا تصدق كله نفخ وصناعي

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور

ماتِنلام يا ابو فارس لام الله من لامك .😍

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

الجرناس
ابك تعال اقعد معي يخوك وعاين في خلق الله ، خلنا نعاين في هاللي فانساتها عسى
يفنسهن الشر
هاك هالورده 🌹

[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور

ههههه روز شكلك من جد عصلا 🙈😂

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور

تَسلم والله يا ابوفارس ياليت والله إني اشوفك وأجلس مَعك .🌷🌻

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

وانا كذلك والله يالجرناس 🌹
بس لاتتوقع انك بتقابل انسان بيتكلم معك بطلاقه فالأمور هذي 😟😟😟 بتلقاني انسان غير 😉😉
بتقول يااااااااسبحاااااااااان الله 😂 اكيد انت برق 😳 واغمز لك وأقول ابك ايه ايه انا برق 😂 ثم بتقول
طيب احلف 😢😢😢 ثم امسطك بذيك اليمين الغموس اني برق 😚😚 ثم ترجع وتقول يااااااااسبحااااااااان
الله
ثم تطلع من المجمعه وانت في حاله ذهول وصمت الين توصل بيتكم 😜😜😜 بس ان شاءالله قريب اشوفك

[ عدد التعليقات: 7279 ] نشر منذ 3 شهور

😑😑😑😑😑 !!!!

[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور

يا ابوفارس إنت بس خلني اشوفك وبعدين يصير خير .😂😂🌹

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور

ماهاذا

[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور

حسافه والله عليتس هالجسم الزين ي حلومة ي الخبلى
اما اللي ع اليمين حلوب تبي من يفك شمالها

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

الحمدلله الذي عافنا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه …….

[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور

الزين زين

[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 3 شهور

شفتها بالانستا
اجمل تعليق
الخبث والخباءث

[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 3 شهور

هذه جليلة الادب

[ عدد التعليقات: 8325 ] نشر منذ 3 شهور

الدنيا الفانية…
سميت ( الدنيـآ ) بذلك ..
لتدني منزلتهـآ عند الله وحقآرتهـآ..
آحوآلهـآ غريبه، و متقلبه، و لآ يوجد فيهـآ شيء يدوم،
ولاتسوى عند الله تعالى جناح بعوضة،
و لكن قد يكون آلأغرب منهآ ( حآلنـآ ) ..!
لآننـآ كثيـراً مآ نعطيهـآ آكثر ممآ تستحق
و نحن نعلم اننـآ مفآرقوهـآ ..!

آلم يحن الوقت لنحـآسب آنفسنـآ ..!
و نقف عند كل يوم ..
فإن كـآن فيه خيراً حمدنـآ ربنآ وشكرنـآه ..
و إن كآن فيه شراً تبنآ إليه و إستغفرنـآه ..