أستعراض حليمه وجليله.. - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 16
مايو
😓 ررردى
ههههههههههههههههه الله ياخذك إنتي وياها
يالله انك لاتفضحنا 🙈
منظر يلوث البصر
حسبي الله ونعم الوكيل .
😂😂😂😂
اعوذبالله من كئابة المنظر
الله ياخذكن يا الخربانات وين ابو فارس منكن
دخيل الله ي صدى احذفوا هالصوره تضحك😂😂
ماضرط من زعيط الا معيط
لماذا لايتم محاكمة مثل هولاء الاشخاص الذين
يقومون بنشر صور خليعة وذلك بابراز مفاتنهن امام الملا
حلوين بس جليله نفخت صدرها زياده عن اللزوم ،،
الفهد ههههههههههه ابك وش تباني اسوي والمربعانيه انقزت 😂😂😂
شغلي انا كله فصلي مرتبط في فصل المربعانيه وبدايات الشبط وبعد ماتظهر
اجلس اتحكحك واسخّن الين تجينا كشّة برد جديده
انا شكلي بنفخ زيهن واغدي حرمه خخخخخخخ
اه قلبي بينشلع من مكانه
الحب غيوم بكل تعليق قلبي يتعلق معها
ترى كل يوم ادوج في كل اقسام صدى وادور تعليقاتش ي غيوم
حتى قسم السيارات اقول يمكن القاش طاشه تعليق
ومن افتح صدى اروح لقسم المراءه اخبر تعليقاتش واجد هناك شفتي شفتي وشلون احبش تكفين ردي علي بس هالمره
هذوله ماعندهم شغلة يسونها غير الاستعراض الممل كل يوم
اللي واقفه يمين فانستها فنس ، ماتدري انها بحركتها هذي زاغت قلوب وتبحلقت عيون
ابك حنا وين نروح ونغدي ؟ كل مادخلت الصحيفه لفيت لفتين ثم رجعت للصوره هذي
وقمت اتمقل في خلق ربي لهن خااااااصة اليمنى
حنا اوخذنا فالاسلام ، اوخذنا وحنا في حكم اخوان نوره ، هالحين يوم ينطلنّها وراهن كنهن
مايبونها ‘ هن علامهن يسوون كذا ؟ هن مايدرن انها نعمه واكبر نعمه ؟؟؟؟ المفروض يصونن
النعمه ويحافظن عليها من كشّة البرد ولا يلبسونها الا قطن ناااااعم على شان تدفأ ولا تتعرض للخدش
والتجريح حتى من الهواء الطاير
حنا في زمن ردي ردي ، الذيب يجوع وهو يعاين الخروف بعيونه ولا يقدر يسوي له شي
رجعت للصوره يا برق 😂😂
غض النظر الله يرزقك بالحلال 😍
كل شوي وانا راجع
وكل ماتعوذت من ابليس طمر على راسي وقام يوسوس لي ويقول رح شف اكثر قبل تروح
الصوره ههههههههههه وعانيني كل شوي وانا أمتع ناظري
والظاهر اني بنصب لي خيمه هنيّا واحط المركى والقهوة والشاهي وامخمخ على الصوره 😊😊
الليله ماني براقد مطلقننننننن
ههههههههى برق لا تصدق كله نفخ وصناعي
ماتِنلام يا ابو فارس لام الله من لامك .😍
الجرناس
ابك تعال اقعد معي يخوك وعاين في خلق الله ، خلنا نعاين في هاللي فانساتها عسى
يفنسهن الشر
هاك هالورده 🌹
ههههه روز شكلك من جد عصلا 🙈😂
تَسلم والله يا ابوفارس ياليت والله إني اشوفك وأجلس مَعك .🌷🌻
وانا كذلك والله يالجرناس 🌹
بس لاتتوقع انك بتقابل انسان بيتكلم معك بطلاقه فالأمور هذي 😟😟😟 بتلقاني انسان غير 😉😉
بتقول يااااااااسبحاااااااااان الله 😂 اكيد انت برق 😳 واغمز لك وأقول ابك ايه ايه انا برق 😂 ثم بتقول
طيب احلف 😢😢😢 ثم امسطك بذيك اليمين الغموس اني برق 😚😚 ثم ترجع وتقول يااااااااسبحااااااااان
الله
ثم تطلع من المجمعه وانت في حاله ذهول وصمت الين توصل بيتكم 😜😜😜 بس ان شاءالله قريب اشوفك
😑😑😑😑😑 !!!!
يا ابوفارس إنت بس خلني اشوفك وبعدين يصير خير .😂😂🌹
ماهاذا
حسافه والله عليتس هالجسم الزين ي حلومة ي الخبلى
اما اللي ع اليمين حلوب تبي من يفك شمالها
الحمدلله الذي عافنا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه …….
الزين زين
شفتها بالانستا
اجمل تعليق
الخبث والخباءث
هذه جليلة الادب
الدنيا الفانية…
سميت ( الدنيـآ ) بذلك ..
لتدني منزلتهـآ عند الله وحقآرتهـآ..
آحوآلهـآ غريبه، و متقلبه، و لآ يوجد فيهـآ شيء يدوم،
ولاتسوى عند الله تعالى جناح بعوضة،
و لكن قد يكون آلأغرب منهآ ( حآلنـآ ) ..!
لآننـآ كثيـراً مآ نعطيهـآ آكثر ممآ تستحق
و نحن نعلم اننـآ مفآرقوهـآ ..!
آلم يحن الوقت لنحـآسب آنفسنـآ ..!
و نقف عند كل يوم ..
فإن كـآن فيه خيراً حمدنـآ ربنآ وشكرنـآه ..
و إن كآن فيه شراً تبنآ إليه و إستغفرنـآه ..
التعليقات مغلقه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7279 ] نشر منذ 3 شهور
😓 ررردى
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12790 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههه الله ياخذك إنتي وياها
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
يالله انك لاتفضحنا 🙈
منظر يلوث البصر
حسبي الله ونعم الوكيل .
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂
اعوذبالله من كئابة المنظر
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂
اعوذبالله من كئابة المنظر
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂
اعوذبالله من كئابة المنظر
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
الله ياخذكن يا الخربانات وين ابو فارس منكن
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
دخيل الله ي صدى احذفوا هالصوره تضحك😂😂
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8311 ] نشر منذ 3 شهور
دخيل الله ي صدى احذفوا هالصوره تضحك😂😂
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19044 ] نشر منذ 3 شهور
ماضرط من زعيط الا معيط
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 3 شهور
لماذا لايتم محاكمة مثل هولاء الاشخاص الذين
يقومون بنشر صور خليعة وذلك بابراز مفاتنهن امام الملا
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
حلوين بس جليله نفخت صدرها زياده عن اللزوم ،،
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
الفهد ههههههههههه ابك وش تباني اسوي والمربعانيه انقزت 😂😂😂
شغلي انا كله فصلي مرتبط في فصل المربعانيه وبدايات الشبط وبعد ماتظهر
اجلس اتحكحك واسخّن الين تجينا كشّة برد جديده
روزا[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 3 شهور
انا شكلي بنفخ زيهن واغدي حرمه خخخخخخخ
المقنع عاشق غيوم الوعد[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
اه قلبي بينشلع من مكانه
الحب غيوم بكل تعليق قلبي يتعلق معها
ترى كل يوم ادوج في كل اقسام صدى وادور تعليقاتش ي غيوم
حتى قسم السيارات اقول يمكن القاش طاشه تعليق
ومن افتح صدى اروح لقسم المراءه اخبر تعليقاتش واجد هناك شفتي شفتي وشلون احبش تكفين ردي علي بس هالمره
مطــــــر الاســــــود[ عدد التعليقات: 1569 ] نشر منذ 3 شهور
هذوله ماعندهم شغلة يسونها غير الاستعراض الممل كل يوم
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
اللي واقفه يمين فانستها فنس ، ماتدري انها بحركتها هذي زاغت قلوب وتبحلقت عيون
ابك حنا وين نروح ونغدي ؟ كل مادخلت الصحيفه لفيت لفتين ثم رجعت للصوره هذي
وقمت اتمقل في خلق ربي لهن خااااااصة اليمنى
حنا اوخذنا فالاسلام ، اوخذنا وحنا في حكم اخوان نوره ، هالحين يوم ينطلنّها وراهن كنهن
مايبونها ‘ هن علامهن يسوون كذا ؟ هن مايدرن انها نعمه واكبر نعمه ؟؟؟؟ المفروض يصونن
النعمه ويحافظن عليها من كشّة البرد ولا يلبسونها الا قطن ناااااعم على شان تدفأ ولا تتعرض للخدش
والتجريح حتى من الهواء الطاير
حنا في زمن ردي ردي ، الذيب يجوع وهو يعاين الخروف بعيونه ولا يقدر يسوي له شي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12790 ] نشر منذ 3 شهور
رجعت للصوره يا برق 😂😂
غض النظر الله يرزقك بالحلال 😍
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
كل شوي وانا راجع
وكل ماتعوذت من ابليس طمر على راسي وقام يوسوس لي ويقول رح شف اكثر قبل تروح
الصوره ههههههههههه وعانيني كل شوي وانا أمتع ناظري
والظاهر اني بنصب لي خيمه هنيّا واحط المركى والقهوة والشاهي وامخمخ على الصوره 😊😊
الليله ماني براقد مطلقننننننن
ام البنات[ عدد التعليقات: 1181 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههى برق لا تصدق كله نفخ وصناعي
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
ماتِنلام يا ابو فارس لام الله من لامك .😍
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
الجرناس
ابك تعال اقعد معي يخوك وعاين في خلق الله ، خلنا نعاين في هاللي فانساتها عسى
يفنسهن الشر
هاك هالورده 🌹
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه روز شكلك من جد عصلا 🙈😂
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
تَسلم والله يا ابوفارس ياليت والله إني اشوفك وأجلس مَعك .🌷🌻
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
وانا كذلك والله يالجرناس 🌹
بس لاتتوقع انك بتقابل انسان بيتكلم معك بطلاقه فالأمور هذي 😟😟😟 بتلقاني انسان غير 😉😉
بتقول يااااااااسبحاااااااااان الله 😂 اكيد انت برق 😳 واغمز لك وأقول ابك ايه ايه انا برق 😂 ثم بتقول
طيب احلف 😢😢😢 ثم امسطك بذيك اليمين الغموس اني برق 😚😚 ثم ترجع وتقول يااااااااسبحااااااااان
الله
ثم تطلع من المجمعه وانت في حاله ذهول وصمت الين توصل بيتكم 😜😜😜 بس ان شاءالله قريب اشوفك
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7279 ] نشر منذ 3 شهور
😑😑😑😑😑 !!!!
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2668 ] نشر منذ 3 شهور
يا ابوفارس إنت بس خلني اشوفك وبعدين يصير خير .😂😂🌹
الزائر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
ماهاذا
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
حسافه والله عليتس هالجسم الزين ي حلومة ي الخبلى
اما اللي ع اليمين حلوب تبي من يفك شمالها
عبــــادي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله الذي عافنا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه …….
alzaharni10[ عدد التعليقات: 77 ] نشر منذ 3 شهور
الزين زين
ابيش[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 3 شهور
شفتها بالانستا
اجمل تعليق
الخبث والخباءث
كيذا ظلم[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 3 شهور
هذه جليلة الادب
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 8325 ] نشر منذ 3 شهور
الدنيا الفانية…
سميت ( الدنيـآ ) بذلك ..
لتدني منزلتهـآ عند الله وحقآرتهـآ..
آحوآلهـآ غريبه، و متقلبه، و لآ يوجد فيهـآ شيء يدوم،
ولاتسوى عند الله تعالى جناح بعوضة،
و لكن قد يكون آلأغرب منهآ ( حآلنـآ ) ..!
لآننـآ كثيـراً مآ نعطيهـآ آكثر ممآ تستحق
و نحن نعلم اننـآ مفآرقوهـآ ..!
آلم يحن الوقت لنحـآسب آنفسنـآ ..!
و نقف عند كل يوم ..
فإن كـآن فيه خيراً حمدنـآ ربنآ وشكرنـآه ..
و إن كآن فيه شراً تبنآ إليه و إستغفرنـآه ..