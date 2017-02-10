النصر يخطف فوزاً مثيراً أمام الوحدة - صحيفة صدى الالكترونية

النصر يخطف فوزاً مثيراً أمام الوحدة
حول النصر تأخره بهدف أمام الوحدة لفوز مثير بهدفين في مباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة في الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين تقدم الوحدة أولاً عن طريق مختار فلاتة في الدقيقة 65، قبل أن يدرك عبدالله مادو هدف التعادل في الدقيقة 80.
وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة تمكن أحمد الفريدي من إدراك هدف الفوز للنصر.
بهذه النتيجة رفع النصر رصيده لـ 38 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 3 شهور
وااااااااو مباراه مثيره
أبو هريره[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
بصراحة الفريدي ما له حل ما شاء الله عليه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4145 ] نشر منذ 3 شهور
ابوهريره الحضرمي
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1399 ] نشر منذ 3 شهور
مع ان الوحدة كان افضل لكن دي كورة حظ و مبروك للنصر
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 3 شهور
1000 مبروك للعالمي
وحظ أوفر لفرسان مكة
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
فلت النصر بالنقاط بس لايفرط فيها امام الاهلي