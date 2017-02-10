النصر يخطف فوزاً مثيراً أمام الوحدة - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

حول النصر تأخره بهدف أمام الوحدة لفوز مثير بهدفين في مباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة في الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين تقدم الوحدة أولاً عن طريق مختار فلاتة في الدقيقة 65، قبل أن يدرك عبدالله مادو هدف التعادل في الدقيقة 80.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة تمكن أحمد الفريدي من إدراك هدف الفوز للنصر.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده لـ 38 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.