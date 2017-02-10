شقيقان من حائل يفوزان بفضية العالم للعلوم 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

حقق الطالبان الشقيقان سعيد وأسامة عبدالله الزهراني من الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، المركز الثاني والميدالية الفضية في معرض تايوان الدولي للعلوم (TISF) 2017 المقام في مدينة تايبيه، بعد حجب المركز الأول في هذا المجال.

كما تمكن الطالبان سعيد “من ثانوية المعتصم” وأسامة “من متوسطة المتنبي” في حائل من إحراز المركز الثاني بمشروع علمي مشترك بعنوان (استخلاص المياه من الهواء الرطب باستخدام الطاقة الشمسية في المناطق الرطبة)، والذي أشرف عليه أكاديميًا الدكتور محمد عشماوي من كلية الهندسة بجامعة حائل.

من جانبه رفع الدكتور يوسف بن محمد الثويني المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الشكر لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد وصاحب السمو الملكي ولي ولي العهد على دعمهم واهتمامهم الكبير بدعم التعليم في المملكة.

وأوضح أن هذا الدعم والرعاية والاهتمام يؤكد الاهتمام البالغ بالتعليم في المملكة العربية السعودية، وأضاف” التعليم يظل أحد روافد التنمية المستدامة لارتقاء البلاد، وتأتي ترسية دعائمه كقاعدة للانطلاق والاستمرارية بتطويره والتحديث المستمر له ودعمه بكل ما من شانه تحقيق الإبداع مطلبًا هامًا يسهم في عملية الإسراع بعجلة التنمية التي ترتكز على الوصول لتحقيق البناء المعرفي في وقت تسارعت منتجات الفكر البشري حول العالم، من خلال الانفجار المعلوماتي الحديث.