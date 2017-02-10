مصري يذبح والده ويدفنه ويسلم نفسه للشرطة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ذبح شاب مصري فى العشرينات من العمر والده المسن بسكين المنزل، ثم حمله ودفنه فى أحد المقابر قبل أن يسلم نفسه لقسم الشرطة في منقطة منفلوط بأسيوط جنوب القاهرة.

وفي التفاصيل حضر صابر. م. س 21 سنة حاصل على دبلوم إلى قسم شرطة منفلوط، واعتراف بقتله لوالده نتيجة خلافات بينهما، وأرشد عن السكين التى قام بذبح والده به، وعن المكان الذى دفنه فيه.

وتوجهت قوة أمنية وعثر على جثة الوالد بالفعل فى المكان الذى أرشد عنه الابن.

وبسؤال المتهم أقر بأنه على خلاف دائم مع والده نتيجة خلافات مالية وأسرية، فقرر التخلص منه، فتركه حتى خلد إلى النوم ثم ضربه بماسورة حديدية على رأسه وعندما استشعر أن أمره سيفتضح ذبحه وأخذه إلى المقابر ودفنه، وتخوف من اكشاف ارتكابه للواقعة من قبل الشرطة ففضل تسليم نفسه.