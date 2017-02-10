مصري يذبح والده ويدفنه ويسلم نفسه للشرطة - صحيفة صدى الالكترونية

مصري يذبح والده ويدفنه ويسلم نفسه للشرطة
ذبح شاب مصري فى العشرينات من العمر والده المسن بسكين المنزل، ثم حمله ودفنه فى أحد المقابر قبل أن يسلم نفسه لقسم الشرطة في منقطة منفلوط بأسيوط جنوب القاهرة.
وفي التفاصيل حضر صابر. م. س 21 سنة حاصل على دبلوم إلى قسم شرطة منفلوط، واعتراف بقتله لوالده نتيجة خلافات بينهما، وأرشد عن السكين التى قام بذبح والده به، وعن المكان الذى دفنه فيه.
وتوجهت قوة أمنية وعثر على جثة الوالد بالفعل فى المكان الذى أرشد عنه الابن.
وبسؤال المتهم أقر بأنه على خلاف دائم مع والده نتيجة خلافات مالية وأسرية، فقرر التخلص منه، فتركه حتى خلد إلى النوم ثم ضربه بماسورة حديدية على رأسه وعندما استشعر أن أمره سيفتضح ذبحه وأخذه إلى المقابر ودفنه، وتخوف من اكشاف ارتكابه للواقعة من قبل الشرطة ففضل تسليم نفسه.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة إلا بالله . حسبي الله عليه .
في إنسان عاقل يذبح ابوه مهما كانت الخلافات بينهم .؟
❤️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 3 شهور
لهدم الكعبة ( شرّفها الله ) أهون عند الله من قتل إنسان ،
والله سبحانه توعد من يقتل بخمسة
١ جزاؤه جهنم
٢ خالدًا فيها
٣ وغضب الله عليه
٤ ولعنه
٥ وأعد له عذابًا عظيمًا
فكيف إذا كان المقتول الوالد ( أوسط أبواب الجنة )
فسيجمع الله العقوبات الخمس مع عقوبة
عقوق الوالد
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
الحبوب شكلها اسمع دايم بالجرايد فيه حبوب ينقالها البنتجون منتشره بين الشباب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4145 ] نشر منذ 3 شهور
شايب بروحه ولا شايب بالحاله / حبوب ينقالها البنتجون منتشره بين الشباب
البَنْتَاغُون هو مبنى مقر وزارة دفاع الولايات المتحدة ويقع في مدينة أرلينغتون في ولاية فيرجينيا، وباعتباره رمزا للجيش الأمريكي فإن مصطلح البنتاغون يستعمل عادة للإشارة لوزارة الدفاع
الله يرحم الحال
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
اغلب جرايم الرجال وكيدهم هو بسبب المال عشان الفلوس مستعد يقتل أمه وابوه اهم شيء يحصل اللي يبيه من الفلوس حلال حرام ماهمه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12743 ] نشر منذ 3 شهور
يا ربي من ذا الأخبار تعور قلبي !
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولاقوة الا بالله
جريمه يقشعر منها البدن
بنت الغالي🌺[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
مصر …يووووه يامصر
نسأل الله السلامه.. وكأن قلوبهم من حجر
الحمدلله اللذي عافانا مما ابتلاهم به😟
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذ بالله منه ومن فعله
القرنيs@s@….قآآآآآهرهم👍[ عدد التعليقات: 16057 ] نشر منذ 3 شهور
خلص أشغاله وكل شي…
ذبح ودفن وراح سلم نفسه😨
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10254 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ايش اللي حاصل كل يوم نقرأء خبر قتل الابن لابيه او امه وقتل الاخ لاخيه او اخته واخر يقتل زوجته وزوجه تقتل زوجها . يا ساتر من هذه الافعال الغريبه على المجتمع المسلم
ابراهيم البريك[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
خسر الدنيا والاخره