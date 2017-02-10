بالفيديو ..لحظة القبض على هاربين من سجن جو البحريني قبل هروبهم لإيران - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

تناقلت وسائل إعلام بحرينية اليوم (الجمعة) مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على المطلوبين الهاربين من سجن “جو” في شهر يناير الماضي، قبل تهريبهم على قارب متجه إلى إيران.

و أعلنت السلطات البحرينية أمس الخميس أن القارب تم رصده في المنطقة الواقعة جنوب ميناء خليفة، ورغم إنذاره ومحاولة استيقافه، امتنع عن الوقوف وقام بتغيير خط سيره للشمال، الأمر الذي استدعى مطاردته وتوجيه الدوريات الاعتراضية لتطويقه والسيطرة عليه.

و أوضحت أن القارب بادر بإطلاق النار بكثافة على الدوريات، حيث تم الرد المباشر على مصدر النيران، وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات، وتمت السيطرة على القارب، بمقتل 3 مطلوبين والقبض على 7 آخرين.