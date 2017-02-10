الاطاحة بسالبي مواطن في وضح النهار بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تمكنت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقه من ضبط شخصين ( أثيوبيي الجنسيه / يقيمان بصفة غيرنظاميه / في العقد الثالث من العمر ) أشارت الدلائل الى ارتباطهما بحادثة السلب التي تعرض لها احد المواطنين بحي أشبيليا شرق العاصمه الرياض في وضح النهار و سلب مبلغ يقدر بتسعة و ثلاثون ألف ريال كان بحوزته بعد تهديده بسلاح أبيض من نوع ساطور و ارتكابهما الفرار الى جهة غير معلومه على متن سيارة نوع هونداي مستأجره بوثائق مزوره.

و بالنظر الى جرأة الجناة على النظام و ارتكاب جريمتهما في وضح النهار و ترويع مواطن آمن .

و على الرغم من ندرة المعلومات فقد جرى تشكيل فريق بحث ميداني تم اختياره بعنايه ليعمل على مدار الساعه

في سبيل الوصول إلى الجناة.

و بتوفيق من الله تم تحديد الاشتباه في أحد الأشخاص و ضبطه و بسماع أقواله أقر بما نسب اليه و ما لبث أن قام بالدلالة على أحد شركائه الذي تم ضبطه في كمين محكم و قاما مجتمعين بالانتقال رفق فريق البحث لموقع البلاغ و اعادة تمثيل كيفية ارتكاب الجريمه .

تم ايقافهما للتوسع في مناقشتهما بشكل عام و معرفة مدى ارتباطهما بقضايا السلب المقيده ضد مجهول بشكل خاص و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم حسب الاختصاص و شرطة منطقة الرياض اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص الأجهزة الأمنيه كافة على أمن و سلامة المواطن و المقيم في هذا البلد المبارك ، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن .