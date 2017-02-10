الاطاحة بسالبي مواطن في وضح النهار بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

الاطاحة بسالبي مواطن في وضح النهار بالرياض
تمكنت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقه من ضبط شخصين ( أثيوبيي الجنسيه / يقيمان بصفة غيرنظاميه / في العقد الثالث من العمر ) أشارت الدلائل الى ارتباطهما بحادثة السلب التي تعرض لها احد المواطنين بحي أشبيليا شرق العاصمه الرياض في وضح النهار و سلب مبلغ يقدر بتسعة و ثلاثون ألف ريال كان بحوزته بعد تهديده بسلاح أبيض من نوع ساطور و ارتكابهما الفرار الى جهة غير معلومه على متن سيارة نوع هونداي مستأجره بوثائق مزوره.
و بالنظر الى جرأة الجناة على النظام و ارتكاب جريمتهما في وضح النهار و ترويع مواطن آمن .
و على الرغم من ندرة المعلومات فقد جرى تشكيل فريق بحث ميداني تم اختياره بعنايه ليعمل على مدار الساعه
في سبيل الوصول إلى الجناة.
و بتوفيق من الله تم تحديد الاشتباه في أحد الأشخاص و ضبطه و بسماع أقواله أقر بما نسب اليه و ما لبث أن قام بالدلالة على أحد شركائه الذي تم ضبطه في كمين محكم و قاما مجتمعين بالانتقال رفق فريق البحث لموقع البلاغ و اعادة تمثيل كيفية ارتكاب الجريمه .
تم ايقافهما للتوسع في مناقشتهما بشكل عام و معرفة مدى ارتباطهما بقضايا السلب المقيده ضد مجهول بشكل خاص و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بالمنطقه لإكمال اللازم حسب الاختصاص و شرطة منطقة الرياض اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص الأجهزة الأمنيه كافة على أمن و سلامة المواطن و المقيم في هذا البلد المبارك ، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن .
الرجل الذي كويس[ عدد التعليقات: 9550 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون و غفل عنه الغافلون
عبدالله آل مطر[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 3 شهور
لاتعليق
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4145 ] نشر منذ 3 شهور
الاثيوبي والبنغالي من اخطر البشر على الامن في السعوديه
sam9119[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
كفو عليكم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4145 ] نشر منذ 3 شهور
أتمنى من الله ثم من الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله إيقاف الاستقدام من اثيوبيا ومن بنجلاديش ان عمالة هالدولتين هم الخطر الحقيقي على السعوديه انهم عماله خطره منحرفه خريجين سجون ومحترفين اجرام همهم في المقام الأول الماده الفلوس يقتل اقرب الناس له لآجل الفلوس يجب وضعهم في القائمه السوداء الممنوعين من دخول بلاد الحرمين ان الاثيوبيين انهم من يهود الفلاشا يهود إسرائيل
القرشي[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 3 شهور
لعنة الله عليكم يا أنجاس تتسللون للوطن من أجل التخريب وترويع الأمنين بأوامر إيرانية مجوسية نجسة كأشكالكم
أتمنى من دولتنا رعاها ألله أن تقيم حد الحرابة على هؤلاء ومن يسير على خطاهم وأن تنظر بتمعن في إزدياد عدد
الأجانب الذي وصل إلى 13 مليون أجنبي من جميع الجنسيات منهم المسلم ومنهم الشيعي ومنهم النصراني
ومنهم من يدعي الإسلام وهو ليس بمسلم كأمثال الأثيوبيين أتمنى أتمنى أن يرحل كل من دخل الوطن عن طريق
التسلل من اليمن وغيرها وأن تأخذ بصماته ويمنع من دخول الوطن حتى ولو كان حجآ أو عمرة لأن مثل هؤلاء
يتحينون أي فرصة للدخول مرة أخرى لأرض الوطن ومن ثم يرتكبون جرائمهم .
كما أتمنى ترحيل جميع الأجانب من دخلوا بتأشيرات صحيحة ولكن ليس لديهم عمل كأمثال العمال الذين
ينتشرون في جميع شوارع المملكة يبحثون لهم عن عمل لأن مثل هؤلاء يعتبرون قنابل موقوتة وليس لديهم
أي مانع من إرتكاب أي جريمة في سبيل الحصول على المال .
كما أتمنى إعادة النظر في وضع اليمنيين الذين زادت جرائمهم في الفترة الأخيرة خاصة الشباب منهم
فقد يكونون موالين لكلب إيران الحوثي لعنة ألله عليه وعلى مجوس إيران .
يجب أن نسرع فالوقت قد حان للإلتفات لهؤلاء الأجانب الذين توهموا في لحظة بأن هذا الوطن أرض خصبة
لممارسة جرائمهم القذرة .
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
لعنة الله على ذا لوجيه القشره .
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض حدهم قطع اليد بس ما راح يطبقونه على الأقل سفروهم لبلدهم لعنة الله عليهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4145 ] نشر منذ 3 شهور
ياخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يجب ان يطبق بهم شرع الله
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
حتى يكونوا عبره لكل من تسول له نفسه ويوسوس له شيطانه المساس بأمن البلد وممتلكات الغير ويجب الضرب عليهم بيد من حديد حتى يرتدع غيرهم !!!!!
النخبش[ عدد التعليقات: 773 ] نشر منذ 3 شهور
شكرا لرجال البحث الجنائي يقومون بجهد كبير لكشف القضايا والقبض على الجناه ولكن الجهات الاخرى اللتي تحقق وتصدر الاحكام تستلم الجناه والقضيه جاهزه وتكون العقوبات خفيفه وضعيفه وهي المسئوله عن تشجيع المجرمين للعوده لارتكاب الجرائم لضعف الاحكام
ابو محمد ….❤❤❤[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
الحكومة تضيق الخناق على الشركات النظامية والمخالفين ماخذين راحتهم في بالبلاد ولا حيات لمن تنادي هم من عثو في الأرض فسادا شغالين سلب وسرقات وإجرام ودعارة اخرجو المخالفين من البلاد حتى لو صرفتو الغالي والنفيس والله والله انا اضمن لكم الأمان بعد الله سبحانه وتعالى وكذلك توفير وظائف للمواطنين بس نبي حملة تكون من أقوى الحملات على المخالفين
الشمري- قرطبه[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 3 شهور
زين جابوهم في وقت قيلاسي بس ليش مهب مصفقين
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3194 ] نشر منذ 3 شهور
مقيمين بصفة غير نظامية ، ومستأجرين السيارة بوثائق مزورة ، وسارقين فلوس .. يعني مخربينها
سود الله وجيهكم🌚🌚
الحمدلله يوم ربي أفتك الرجال ماذبحتوه ولا الفلوس بقريح فدوة لروحه.
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
اخييييييه ع هيك رجال ماتستحي 😡😡
قص اليد ….حدود الله طبقوها
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
الله يخسكم
ريح الخزامى الغامدي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
تحقيق وجلسات وحق عام وحق خاص وكم سنه سجن ومصاريف وعلاج واكل وشرب الين ما يموت الموضوع وينسى ، المفروض الاستعجال في محاكمتهم مباشرة وقتلهم وصلبهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر من الأجانب وبقية العصابات ، هل هائولاء العصابات دمهم أغلى واطهر من عصابة الذهب السعوديين الذين تم تنفيذ حكم القتل بهم في أبها قبل كم سنه مع العلم ان بعض أفراد العصابة حينما قاموا بجرائم السطو لم يتجاوزوا ال١٧ عام من عمرهم .