 بالفيديو .. قطري يسأل عن أفضل جراح في سويسرا فيتفاجأ بطبيب سعودي - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالفيديو .. قطري يسأل عن أفضل جراح في سويسرا فيتفاجأ بطبيب سعودي

بالفيديو .. قطري يسأل عن أفضل جراح في سويسرا فيتفاجأ بطبيب سعودي
نايف السالم(صدى):

سافر شيخ قطري إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية بأنفه، فسأل عن أفضل جراح أنف في سويسرا فقاموا بتحويله على بروفسير سويسري.

وقال الشيخ القطري في مقطع فيديو إن أنفه كان مكسوراً من حادث سيارة، “فسألت عن أفضل جراح أنفي في سويسرا فقاموا بتحويلي على بروفسير سويسري.

وأضاف: بعد ذلك حولني البروفسير السويسري على أفضل طبيب عنده، وكانت المفاجأة أن هذا الطبيب يدعى عمر أحمد بن سليمان من منطقة مكة المكرمة.

 


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1399 ] نشر منذ 3 شهور

شئ جميل نفحر فية السؤال ليش ما اشتغل بالمملكة

[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور

كفو والله

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور

الحمد لله شبابنا فيهم الخير . والله يعطيهم العافيه ونشوف نجاحاتهم بالمستقبل اكثر واكثر…

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

الدكتور عمر واحد من الاف المشردين السعوديين حول العالم

[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور

اخ هادي الله يهديك قصدك من الاف السعوديين سفراء البلد في العلم

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور

هذا الجراح السعودي لوهو بالمملكة يتعلم الاهمال واللا مبالاه من زملائه وراح يصير مثلهم+لاحسيب ولارقيب هنا مومثل سويسرا
ماعمري سمعت بطبيب تحاكم رغم الاهمال والاخطاء الطبية بالالاف

[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 3 شهور

ماني شايف مفاجئه كثير سعوديين يشتغلون بالخارج شعب يحب يجلد نفسه 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 3 شهور

للاسف هنا لا احد يهتم بالسعودي ويعانون التهميش والاهمال
ولو ذهب للقطاع الخاص ولرجال الاعمال لوجدت اللبنانين والفلسطنين والمصريين هم المتصدرين
والسعودي مهمش من طبيعي ان تقتل لديه اي رغبه للابداع
اذا كان وزير الخدمة يقول انتاجية السعودي ساعه واحدة فما بالك بغيره
السعودي متى ما اعطي الفرصه سوف تراه مبدع
لكن للاسف السعودي ليس له قيمه الا خارج بلده

[ عدد التعليقات: 10254 ] نشر منذ 3 شهور

الاطباء السعودين في الخارج كثير سواء في امريكا او اروبا وسبب عودتهم الى خارج الدوله هو الاهمال من قبل الوزاره وعدم تلبية طلباتهم للادوات والمعدات التي يحتاجونها في المستشفيات لذلك لا غرابه ان يجد الشيخ ابن ثاني طبيب سعودي في سويسرا