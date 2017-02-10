بالفيديو .. قطري يسأل عن أفضل جراح في سويسرا فيتفاجأ بطبيب سعودي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. قطري يسأل عن أفضل جراح في سويسرا فيتفاجأ بطبيب سعودي
سافر شيخ قطري إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية بأنفه، فسأل عن أفضل جراح أنف في سويسرا فقاموا بتحويله على بروفسير سويسري.
وقال الشيخ القطري في مقطع فيديو إن أنفه كان مكسوراً من حادث سيارة، “فسألت عن أفضل جراح أنفي في سويسرا فقاموا بتحويلي على بروفسير سويسري.
وأضاف: بعد ذلك حولني البروفسير السويسري على أفضل طبيب عنده، وكانت المفاجأة أن هذا الطبيب يدعى عمر أحمد بن سليمان من منطقة مكة المكرمة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1399 ] نشر منذ 3 شهور
شئ جميل نفحر فية السؤال ليش ما اشتغل بالمملكة
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
كفو والله
امجد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله شبابنا فيهم الخير . والله يعطيهم العافيه ونشوف نجاحاتهم بالمستقبل اكثر واكثر…
هادي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الدكتور عمر واحد من الاف المشردين السعوديين حول العالم
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
اخ هادي الله يهديك قصدك من الاف السعوديين سفراء البلد في العلم
احمد a s m[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
هذا الجراح السعودي لوهو بالمملكة يتعلم الاهمال واللا مبالاه من زملائه وراح يصير مثلهم+لاحسيب ولارقيب هنا مومثل سويسرا
ماعمري سمعت بطبيب تحاكم رغم الاهمال والاخطاء الطبية بالالاف
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
ماشاء الله تبارك الله.
ام رند[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 3 شهور
ماني شايف مفاجئه كثير سعوديين يشتغلون بالخارج شعب يحب يجلد نفسه 😂😂😂
شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 3 شهور
للاسف هنا لا احد يهتم بالسعودي ويعانون التهميش والاهمال
ولو ذهب للقطاع الخاص ولرجال الاعمال لوجدت اللبنانين والفلسطنين والمصريين هم المتصدرين
والسعودي مهمش من طبيعي ان تقتل لديه اي رغبه للابداع
اذا كان وزير الخدمة يقول انتاجية السعودي ساعه واحدة فما بالك بغيره
السعودي متى ما اعطي الفرصه سوف تراه مبدع
لكن للاسف السعودي ليس له قيمه الا خارج بلده
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10254 ] نشر منذ 3 شهور
الاطباء السعودين في الخارج كثير سواء في امريكا او اروبا وسبب عودتهم الى خارج الدوله هو الاهمال من قبل الوزاره وعدم تلبية طلباتهم للادوات والمعدات التي يحتاجونها في المستشفيات لذلك لا غرابه ان يجد الشيخ ابن ثاني طبيب سعودي في سويسرا