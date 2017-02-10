بالفيديو .. قطري يسأل عن أفضل جراح في سويسرا فيتفاجأ بطبيب سعودي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

سافر شيخ قطري إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية بأنفه، فسأل عن أفضل جراح أنف في سويسرا فقاموا بتحويله على بروفسير سويسري.

وقال الشيخ القطري في مقطع فيديو إن أنفه كان مكسوراً من حادث سيارة، “فسألت عن أفضل جراح أنفي في سويسرا فقاموا بتحويلي على بروفسير سويسري.

وأضاف: بعد ذلك حولني البروفسير السويسري على أفضل طبيب عنده، وكانت المفاجأة أن هذا الطبيب يدعى عمر أحمد بن سليمان من منطقة مكة المكرمة.