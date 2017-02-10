بالفيديو.. كاتب يكشف الخسائر التي تتحملها الدولة من بيع المعادن للقطاع الخاص - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال الكاتب السعودي جميل فارسي أن الحكومة رددت لسنوات أن المعادن فقط للدولة، ثم فجأة قررت تعطي للقطاع الخاص، مضيفاً أعطت منجم جبل صايد للذهب لشركة بـ 100 مليون، ثم تم بيعه لشركة أسترالية، ذهلت لما شافت كمية مخزون الذهب، ثم باعته لشركة أخرى بـ 7 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة له خلال اللقاء الذي عقده وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في غرفة جدة مع أصحاب الأعمال ورواد ورائدات الأعمال أمس (الخميس).

و طالب فارسي الدولة بعدم بيع المعادن إلى شركات القطاع الخاص، نظراً لما تخسره من مليارات جراء ذلك، قائلاً أليس أولادنا أولى بـ 7 مليارات دولار، أتمنى ألا نبيع المعادن لأي شركة قطاع خاص، نبيعها للدولة، أقل كفاءة، تخسر كثيرا، لكن على الأقل جالس لأولادنا .