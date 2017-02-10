نقل مواطن بالإخلاء الطبي تَعَرّض لنزيف بالدماغ في سيرلانكا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم الجمعة ،نقل مواطناً سعودياً (ع ج) يبلغ من العمر ٣٥ عاماً بالإخلاء الطبي، بعد اصابته بسكتة دماغية ونزيف داخلي في الدماغ، أدخله في غيبوبة بأحد مستشفيات العاصمة كولومبو خلال رحلة سياحية إلى سيرلانكا؛ ليستكمل علاجه بالمملكة.

وقال حمود بن جرمان الأسمري نائب رئيس البعثة ورئيس القسم القنصلي وشؤون السعوديين بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا، نيابة عن القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا وكافة أعضاء البعثة: يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، ولسمو ولي ولي العهد على حرصهم الدائم على المواطنين وتوجيهاتهم الكريمة بمدّ يد العون والمساعدة لهم.

و أضاف الأسمري: هذا ما اعتدنا عليه دائماً؛ حيث صدرت الأوامر الكريمة بتأمين طائرة إخلاء طبي لنقل المواطن إلى المملكة؛ ليحصل على الرعاية الطبية اللازمة، بعد اتخاذ كل الإجراءات النظامية والطبية لمثل هذه الحالات.

و تَوَجّه أيضاً بالشكر إلى وزير الخارجية “عادل الجبير”، وإلى كافة المسؤولين بالوزارة، على متابعتهم الدائمة للمواطنين خارج المملكة، وتوجيهاتهم بالعناية وتقديم كل الإمكانات لهم .