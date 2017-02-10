مقتل أربعة مدنيين في أفريقيا الوسطى‎ على يد قوات حفظ السلام - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

قالت الامم المتحدة وشهود عيان إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، قتلت أربعة مدنيين في غربي جمهورية إفريقيا الوسطى اليوم الجمعة.

وأطلق جنود من بنجلاديش ببعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى “مينوسكا” النار على حشد من سكان بلدة بوار.

وقال النائب البرلماني ببلدة بوار، بنيامين كاجاما لوكالة الأنباء الألمانية، إن سكان البلدة كانوا يطلبون اللجوء إلى قاعدة “مينوسكا” في بوار بعد تردد شائعات عن هجوم وشيك من قبل مجموعة مسلحة.

وقالت الامم المتحدة انها ستفتح تحقيقا في الحادث الذي أدى إلى تلك الوفيات.