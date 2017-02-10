أمير الرياض يتفقد المشروعات التنموية بالسليل - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء أمس الخميس لمحافظة السليل قادماً من محافظة وادي الدواسر، وكان في استقبال سموه لدى وصوله قصر المحافظة، محافظ السليل مساعد بن عبدالله الماضي، ورؤساء المراكز العسكرية والأمنية، وأعضاء المجلس المحلي والبلدي.

وقال سموه خلال اللقاء: يسعدنا أن نلتقي بكم في بلد الخير، والغالي برماله الذهبية وأوديته الكبيرة، بين العارض والربع الخالي، السليل التي تربط الشرق بالجنوب، والتي لأبنائها عبر التاريخ أعمال جليلة في هذه البلاد الغالية، والمحافظة العزيزة بعطاء رجالها.

وأضاف سموه: أن زيارتنا لكم تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة وتوجيهها المستمر بالاطلاع على ما يهمكم والعمل على إنجاز ومتابعة متطلبات محافظة السليل وتوفير سبل الراحة والاطمئنان، وإننا نؤكد سيرنا على هذا الطريق بما يحقق الأهداف التي وضعتها قيادتنا، وذلك بتضافر جهود المسؤولين، وسنعمل ونتابع تحقيق جميع المتطلبات مع الزملاء في القطاعات الحكومية الأخرى.

و زار سمو الأمير فيصل بن بندر، قاضي محكمة السليل الشيخ جازع بن بنيان آل شبيب في منزله، ثم غادر سمو الأمير محافظة السليل بكل حفاوة وتقدير، وكان في وداعه محافظ السليل مساعد بن عبدالله الماضي، وأعضاء المجلس المحلي والبلدي، وجمع من المواطنين.

وقد رافق سموه في هذه الجولة التفقدية، وكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية سليمان بن محمد القناص، وأمين عام مجلس منطقة الرياض م. خالد بن عبدالله الربيعة، والمشرف العام على المراسم بإمارة منطقة الرياض فيصل بن سعد السديري.