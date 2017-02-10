الفرج يقترب من التجديد للهلال 5 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

الفرج يقترب من التجديد للهلال 5 سنوات
اقترب سلمان الفرج لاعب نادي الهلال من التوقيع علي عقود التجديد خلال السنوات الخمس المقبلة بعد توصله لاتفاق مع إدارة النادي.
ويحصل الفرج علي 8 ملايين ريال خلال العقد الجديد حيث تسلم شيك مصدق من قبل إدارة الهلال بعد موافقته بتجديدعقده.
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4109 ] نشر منذ 3 شهور
الفرج هلالي وهو كان يبي العقد يزيد ولا لايمكن للفرج يوقع لاي نادي
الواقع[ عدد التعليقات: 4175 ] نشر منذ 3 شهور
إدارة الهلال المفروض ان اسم الهلال يبقى اكبر من سلمان الفرج وغيره وعرض مبلغ لا يتجاوز 500 الف وإلا مع الباب شوف القادسية مع البرازلين مدرب ولاعبين واسعار معقولة وأفضل مستوى الان من اي فريق سعودي