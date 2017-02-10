الفرج يقترب من التجديد للهلال 5 سنوات - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

اقترب سلمان الفرج لاعب نادي الهلال من التوقيع علي عقود التجديد خلال السنوات الخمس المقبلة بعد توصله لاتفاق مع إدارة النادي.

ويحصل الفرج علي 8 ملايين ريال خلال العقد الجديد حيث تسلم شيك مصدق من قبل إدارة الهلال بعد موافقته بتجديدعقده.