التعليم تلزم زوار المدارس بوضع جوالاتهم بأمانات صالات الاستقبال - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ألزمت وزارة التعليم زوار المداس، بوضع الجوالات في صناديق الأمانات داخل صالات الاستقبال، وذلك في إطار خطتها لمحاصرة الأسباب والدواعي التي ربما تقود إلى وقوع اعتداء أو عنف، خاصة بعدما سجل مكتب تعليم محافظة الداير حادثة اعتداء مسلح على منسوبيه.

ونوهت إلى أن جوالات الزائرين للمدرسة محظورة الدخول، ويتطلب وضعها بصناديق الأمانات داخل صالات الاستقبال، لافتة إلى أن المهام الجديدة لصالات استقبال الزوار، تشمل مهمات أمنية، منها التحقق من هوية الزائر، وتوثيق بياناته، والتثبت من خلو الزائر مما قد يلحق المدرسة بالضرر.

وأضافت الوزارة أن من ضمن مهام صالات الاستقبال أيضًا منع وصول الزائرين لمنسوبي المدرسة إلا بشكل نظامي، ومراقبة بوابة المدرسة الخارجية بالكاميرات، استقبال بلاغات حارس المدرسة، منح الزائرين بطاقات، الاحتفاظ بالأغراض الشخصية للزائرين في صناديق أمانات بالصالة، خاصة أجهزة الجوال والكاميرات.