التعليم تلزم زوار المدارس بوضع جوالاتهم بأمانات صالات الاستقبال - صحيفة صدى الالكترونية

التعليم تلزم زوار المدارس بوضع جوالاتهم بأمانات صالات الاستقبال
ألزمت وزارة التعليم زوار المداس، بوضع الجوالات في صناديق الأمانات داخل صالات الاستقبال، وذلك في إطار خطتها لمحاصرة الأسباب والدواعي التي ربما تقود إلى وقوع اعتداء أو عنف، خاصة بعدما سجل مكتب تعليم محافظة الداير حادثة اعتداء مسلح على منسوبيه.
ونوهت إلى أن جوالات الزائرين للمدرسة محظورة الدخول، ويتطلب وضعها بصناديق الأمانات داخل صالات الاستقبال، لافتة إلى أن المهام الجديدة لصالات استقبال الزوار، تشمل مهمات أمنية، منها التحقق من هوية الزائر، وتوثيق بياناته، والتثبت من خلو الزائر مما قد يلحق المدرسة بالضرر.
وأضافت الوزارة أن من ضمن مهام صالات الاستقبال أيضًا منع وصول الزائرين لمنسوبي المدرسة إلا بشكل نظامي، ومراقبة بوابة المدرسة الخارجية بالكاميرات، استقبال بلاغات حارس المدرسة، منح الزائرين بطاقات، الاحتفاظ بالأغراض الشخصية للزائرين في صناديق أمانات بالصالة، خاصة أجهزة الجوال والكاميرات.
ابو سعود[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 شهور
ايوه كذا يتم ضبط أوضاع المدارس
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13294 ] نشر منذ 3 شهور
الحين الجوالات وش دخلها بالعنف قولو ماتبون احد يصور وينقل للراي العام اللي يصير داخل المدارس لااحد يدري وش يصير عندكم ولا احد ينتقدكم وتاخذون راحتكم
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2395 ] نشر منذ 3 شهور
التصوير طلع علوم وبلاوي مايعلم بها الا الله وقعد ناس ببيوتهم ماحفضو الامانه الملاقاه على كتوفهم ..الله يستر الحال بس ..