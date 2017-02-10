محكمة هامبورج الألمانية تؤيد حظر قصيدة هجاء في أردوغان - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أيدت محكمة هامبورج الألمانية، حكما سابقا قد أصدرته في مايو الماضي، بحظر إعادة نشر أجزاء من قصيدة هجاء تسخر من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وصفته بالشهواني.

وكانت القصيدة التى ألقاها مقدم البرامج الساخرة يان بومرمان على التلفزيون في مارس الماضي، قد تحدثت عن حياة الشهوانية التى يعشيها أردوغان، ومشاهدة صورا إباحية للأطفال، على حد وصف القصيدة.

وقالت المحكمة في حكمها الصادر اليوم، إنها خلصت المحكمة إلى إن الحرية الفنية غير مشروطة لكنها ليست مطلقة، مضيفة أنه يمكن منع السخرية التي تكفلها الحرية الفنية عندما تمس صميم الحرية الشخصية.