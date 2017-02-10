استبعاد فيتفا من الأهلي بسبب الاعتراض - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري كريستان جروس استبعاد المحترف اليوناني ايوانيس فيتفاتزيدس من مباريات الفريق بسبب الاعتراض علي قرار تغييره خلال لقاء الاتحاد بالجولة 17 من الدوري.

وعلي الرغم من عدم اعلان النادي العقوبة بشكل رسمي واكتفي باعلان استبعاد اللاعب من لقاء القادسية للاصابة الا إن اللاعب لا يعاني من اي إصابات وشارك في التدريبات الجماعية للفريق قبل يومين دون أي مشكلة.