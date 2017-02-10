استبعاد فيتفا من الأهلي بسبب الاعتراض - صحيفة صدى الالكترونية

استبعاد فيتفا من الأهلي بسبب الاعتراض
قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري كريستان جروس استبعاد المحترف اليوناني ايوانيس فيتفاتزيدس من مباريات الفريق بسبب الاعتراض علي قرار تغييره خلال لقاء الاتحاد بالجولة 17 من الدوري.
وعلي الرغم من عدم اعلان النادي العقوبة بشكل رسمي واكتفي باعلان استبعاد اللاعب من لقاء القادسية للاصابة الا إن اللاعب لا يعاني من اي إصابات وشارك في التدريبات الجماعية للفريق قبل يومين دون أي مشكلة.
القرشي[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 3 شهور
إدارة الأهلي أخطأت ووقعت في نفس خطأ إدارة الهلال الموسم الماضي عندما تم إيقاف الحارس الأساسي
شراحيلي رغم أن ماقام به حارس الهلال كان أمر مرفوض تمامآ لكن فيتفا لم يقم سوى بالإعتراض على تغييره
فقط وهذا الأمر يحدث طبيعي في كرة القدم على مستوى العالم وليس لدينا فقط والسبب معروف هو الحماس
والرغبة لدى اللاعب في إكمال المباراة مع زملائه .
دفع الهلال ثمن ذلك القرار بخسارته وتعادله في بعض المباريات التي غاب فيها شراحيلي مما أدى إلى خسارة
الهلال لنقاط مهمة ابعدته عن الدوري وأدت أيضآ لدخول اللاعب في حالة نفسية صعبة ساهمت في إنخفاض
مستواه حتى يومنا هذا … والأهلي بالأمس بسبب قرار إداري وفني متسرعين بإستبعاد فيتفا عن تشكيلة الفريق
أدى إلى خسارتهم أمام القادسية بخسارة تعتبر تاريخية للقادسية قوامها 4 أهداف وبمستوى جدآ متواضع .
فهل سيدفع الأهلاويون ثمن هذا القرار كما دفعه الهلاليون في الموسم الماضي ؟
ابو احمد[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 3 شهور
احسنت كلام عين الصواب ….. جروس عليك من الله ماتستحق
أنور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
يبدو أن الأهلى بدا العد التنازلي
أنور[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
هل من عودة جادة ياعميد النوادي