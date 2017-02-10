بالصور .. نهى الحربي ترتدي زيا تقليديا ببرنامج البيت السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني(صدى):

ظهرت المذيعة السعودية نهى الحربي أثناء تقديمها برنامج البيت السعودي عبر القناة الثقافية وهي ترتدي زيا تقليديا من منطقة الباحة .

وأعلنت خلال اللقاء أنها تشعر براحة كبيرة وهي ترتدية حيث لم تشعر بالبرد كما تقول مما يؤكد أن ازياء المنطقة كانت تحاك باحترافية تراعي الظروف المناخية فضلا عن جمالية الألوان والخيوط والتطريز والمشغولات التي تتميز بها الأزياء التقليدية للمرأة .

القسم النسائي ببيت الباحة حرص على أن ترتدي نهى الزي التقليدي لكي تكون الرسالة أكثر تجسيدا أمام المشاهد خلف الشاشة .

ووضعت نهى المعصب على رأسها مزينا بخلخال الرأس كما كانت تفعل المرأة قديما .

الجدير بالذكر أن المرأة في منطقة الباحة أظهرت مهارة فائقة في استخدام أدوات بسيطة لصناعة ملابسها وتعكس من خلالها جمالها وبراعتها في صناعة أنواع متعددة من الأزياء حيث استخدمت القطن والخيوط الملونة في تشكيل ملابسها واحيانا استخدمت الخرز ولونته بألوان مختلف من أجل زيادة جمالية الثياب .

وتشتهر الباحة بانواع عدة من ازياء المرأة منها المكلف والمحبوك والحريصة وبدن بحسب التطريز والمشغولات التي تظهر على الثوب النسائي كما ان مكان التطريز وكميته تتغير بحسب ذوق واحترافية من يخيط تلك الثياب فيما يشيع استخدام المدرعة والصديري والفوطة في تهامة لملائمتها للطقس الحار هناك .

الجدير بالذكر أن بيت الباحة خصص ركنا لعرض وخياطة ازياء المرأة التقليدية ويشهد هذا الركن إقبالا كبيرا على اقتناء الزي التراثي .

فيما تقدم الصالة النسائية خلال نشاطاتها اليومية الكثير من البرامج التي تعنى بالازياء التراثية عبر عرضها وشرح مسمياتها وانواعها وكذلك عبر احتفاليات متنوعة تقدمها الصالة وخلال يتم ارتداء الأزياء التقليدية من قبل المشاركات في تلك النشاطات التي من بينها زفة العروس .

كما تعرض من خلال تلك النشاطات ازياء المواليد والشابات والأزياء التي ترتديها المرأة قديما في المناسبات المختلفة من أجل عكس الصورة الكاملة وتجسيدها أمام الزائرات الأمر الذي ساهم في التعريف بتلك الأزياء وإعادة الفتيات إلى ارتداءها رغم سطوة الماركات العالمية .