مناطق المملكة تشهد تقلبات جوية بدءا من غدا السبت - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد متخصصون في الطقس، أن مناطق المملكة وعدد من دول الخليج، ستشهد بداية من غداً السبت، حالة جوية متقلبة.

وأوضحوا أن هذه الحالة نسبة إلى تعمّق كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال بالتزامن مع تدفق تيارات هوائية جنوبية إلى جنوبية غربية رطبة ودفيئة نسبياً على الجزيرة العربية.

وأضافوا أن ذروة هذه الحالة ستكون بإذن الله ليلة الأحد ويوم الاثنين المقبلين، حيث ستتكاثر السحب الرعدية الممطرة على نطاق واسع من شرق ووسط المملكة، بما في ذلك العاصمة الرياض، إضافة إلى عسير والباحة وجازان.