محمد نور : الاتحاد يحتاج الجماهير الوفية - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

حرص محمد نور قائد الاتحاد السابق علي تحفيز اللاعبين والجماهير قبل لقاء التعاون غدا السبت بالجولة 18 من دوري جميل للمحترفين.

وقال نور من خلال حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” :” جماهير الاتحاد الوفية، الفريق يحتاج وقفتكم في هذه المرحلة الهامة، كما عودتمونا دائما بمواقفكم المشهودة، وخسارة مباراة لا تعني نهاية المطاف فقد كان الاتحاد في الشوط الأول أمام الأهلي قادر على تحقيق أكثر من هدف لكن خانه التوفيق وهذا وارد في الكرة “.

وأضاف :” حضور جماهير العميد الوفية في غاية الأهمية، والتشجيع المتواصل هو من سيجلب النتيجة الإيجابية.. احضروا وشجعوا بمشيئة الله سنفوز.

وأكمل:” الظروف التي دخل بها العميد الموسم تثبت أن الإدارة واللاعبين لم يقصروا، فـ35 نقطة في 17 مباراة أمر جيد وأضيفوا النقاط الثلاث المسحوبة، صحيح أن هناك بعض الأخطاء التي حدثت في اللقاء السابق، لكن لا تستحق كل تلك الانتقادات التي تهز الثقة

وأختتم : ” عبر التاريخ جماهير الاتحاد هي مصدر الثقة والقوة للاعبين ومنها يستمدون روحهم.. فلنواصل الدعم والمسيرة ” .