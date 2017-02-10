غضب جماهير الأهلي بعد الخسارة القاسية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعرب جماهير الأهلي عن استيائهم عقب الخسارة من فريق القادسية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ18 ضمن منافسات دوري جميل للمحترفين.

وأبدت جماهير الأهلي أسفها على مستوى أحمد شراحيلي -حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي-، واعتبرته نقطة ضعف الفريق، وأطلقت عليه صافرات الاستهجان خلال مجريات المباراة.

ووصفت الجماهير اللاعبين بأنهم بلا روح ولا قتالية على غير العادة بسبب الغرور والدلال الزائد من الإدارة والتي يجب عليها محاسبة كل مقصر داخل الفريق.