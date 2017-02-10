الشباب ينتظر رد اتحاد القدم - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تنتظر إدارة الشباب قرارًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم حول مشاركة الثلاثي فهد غازي خالد الكعبي ومحمد القرني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الجاري.

وكان الثلاثي الشبابي قد انضموا للفريق كلاعبين هواه، بعد توقيعهم مخالصة مالية مع فريقهم السابق الهلال، ولكن لم يتمكن اللاعبين من المشاركة في مباراة فريقهم الأخيرة.

واستفسرت إدارة نادي الشباب الأمانة العامة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي بدروها خاطبت الاتحاد الدولي حول قانونية مشاركة اللاعبين الهواة مع الفريق، تفاديًا لأي تبعات كارثية من الاعتماد عليهم في الوقت الحالي.

الجدير بالذكر أن فريق الشباب ممنوع من القيد حاليًا بسبب قضايا تتعلق بالمدافع الأردني طارق خطاب.