الدوري الفرنسي الأكثر إنفاقاً بأوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الجمعة أن الدوري الفرنسي كان الأكثر إنفاقا بين مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، والتي بلغت القيمة الإجمالية لصفقات انتقالات اللاعبين بها خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي 573.2 مليون دولار، وهو رقم قياسي.

وذكر الفيفا في ” تحليل الانتقالات الشتوية ” أن أندية الدوري الفرنسي أنفقت 188.1 مليون دولار ، وجاء في المقدمة صفقة باريس سان جيرمان للتعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني جوليان دراكسلر مقابل 45 مليون يورو.

بينما أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 169.5 مليون دولار والدوري الألماني ” بوندسليجا ” 122.7 مليون دولار والدوري الأسباني 56.5 مليون دولار والدوري الإيطالي 36.4 مليون دولار.

وذكر الفيفا أن حجم الإنفاق ارتفع بنسبة 50.3 بالمائة رغم أن عدد الصفقات في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا ازداد بنسبة 3.4 بالمائة فقط، وبلغ إجمالي حجم إنفاق الأندية حول العالم خلال سوق الانتقالات الشتوية 856.3 مليون دولار.