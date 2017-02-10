أخ يقطع جسد شقيقه بمنشار ويخفي الجثة في حقيبتين - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

استمعت النيابة العامة بالجيزة في مصر خلال الساعات الماضية أقوال متهم قتل شقيقه وقطع جثته لقرابة 7 أجزاء ووضعها في حقيبتين ” هاند باج ” كرتونة صغيرة، مستخدمًا المنشار الذي اشتراه من أحد المحلات عقب جريمة القتل التي تمت بالسلاح الأبيض.

تعود احداث الواقعة عندما تلقت الشرطة بلاغا من منطقة العمرانية في الجيزة المصرية، من أب يفيد بالعثور على جثة نجله مقطعة إلى أجزاء داخل شقته بعد انبعاث رائحة كريهة منها، وبعد أن كسر باب الشقة لمعرفة مصدر الرائحة فوجئ بالجثة المقطعة. وتبين للشرطة، العثور على جثة شاب، يبلغ 18 عامًا، مقطعة لأجزاء تم وضعها حقائب وكرتونة بجوارها سلاح أبيض ومنشار كبير عليه آثار دماء تم استخدامه في الجريمة. وبعد التحريات، تم الكشف عن أن شقيق المجني عليه قام بقتله بسلاح أبيض داخل الشقة بعد مشاجرة بينهما، عنف فيها المتهم شقيقه بسبب سوء معاملته لوالده وافتعال المشكلات مع الجيران.

واعترف المتهم بقيامه بقتل شقيقه ثم حاول طمس معالم الجريمة بالنزول من الشقة عقب تنفيذ فعلته لشراء منشار لتقطيع الجثة، ومن ثم سهولة النزول بها من المنزل دون اكتشافه. وقال المتهم إنه ذهب لعمله صباح اليوم التالي بعد اقترافة جريمته مقررًا العودة للتخلص من الجثة، إلا أنه لم يعد خوفًا من كشف جريمته، لتتسبب الرائحة الكريهة في كشف الحادثة، مشيرًا إلى أن شقيقه يعاني من مرض نفسي يجبره على افتعال المشكلات مع والده والجيران. وجاء في المحضر الرسمي أن والد المجني عليه والمتهم قاما بتحرير محضر يفيد باختفاء المجني عليه، إلا أنه سرعان ما توصلت التحقيقات لتورط الشقيق في الجريمة.