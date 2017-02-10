زوجة تستغيث : زوجى يريدنى ساقطة - صحيفة صدى الالكترونية

زوجة تستغيث : زوجى يريدنى ساقطة
وقفت سيدة مصرية أمام قاضى محكمة أسرة إمبابة بالقاهرة ، لطلب الخلع من زوجها لمحاولته إجبارها على إقامة علاقات مع رجال الأعمال، واصطيادهم من مواقع التواصل الاجتماعى والاستيلاء على أموالهم.
واوضحت الزوجة فى دعوى الخلع ، أنها تزوجت وكان زوجها يعاملها بأدب جم واحترام منذ خمس سنوات، وكان يعمل بإحدى الشركات الاستثمارية براتب كبير، حتى أعلنت الشركة إفلاسها فتدمرت أخلاقه، وتحول إلى شخص آخر، يكره كل شىء، ويسب كل شىء حتى الصلاة، ويهين الذات الإلهية، فصبرت حرصا على أولادهما.
واردفت الزوجة: فوجئت به يطلب منى أن أدخل على النت وينشئ لى صحفة باسمى، ويضع عليها بعض الصور الخليعة والفيديوهات، حتى أقيم علاقات غير شرعية مع رجال الأعمال الأثرياء والخليجيين، فرفضت فضربنى فنصحته بتقوى الله وخشيته حتى يبارك لنا فى أولادنا، فعذبنى وقام بكيى بالنار، وعندما رفضت حبسنى، ومنع عنى الطعام أنا وأولادى، ومنعنى عن عملى لمجرد أن أجتهد لآتى بالكسب الحلال لأولادى.
واضافت: تركنى وأغلق باب المنزل علينا، واتصلت بوالدى وجاءنى ولم أشتك بشىء احتراما له، لأنه والد أولادى، وذهبت لبيت أبى، وفى اليوم التالى رفعت دعوى الخلع دون أن أشرح لوالدى ما حدث منه.
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4145 ] نشر منذ 3 شهور
كل هذا بسبب المال اشتغل ديوث
❤️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2179 ] نشر منذ 3 شهور
جزاك الله خيرًا أيتها المرأة الصالحة
جعلك الله رفيقة عائشة وفاطمة الزهراء في جنات النعيم وسائر الصحابيات والصالحات
أما هذا الساذج فسينال عقابه من الله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14516 ] نشر منذ 3 شهور
الله لا يوفق له
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13294 ] نشر منذ 3 شهور
الله يزيدة فقر وفاقة هالديوث
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12743 ] نشر منذ 3 شهور
وش ذا الزوج يارب سترك 😨
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
ما عاد فيه رجال الزمن صار يخوف كثر الخلع وهذا يدل على انه فعلا ما عاد فيه رجال كان الله بعون نسوان هالوقت اهم شيء خليكم اقوياء وخذوا حقكم من الشرع والعوض الجنة ان شاء الله 😔😔😔
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16057 ] نشر منذ 3 شهور
ياخوفي تخلعينه
وتكوني تعلمتي منه صنعه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10254 ] نشر منذ 3 شهور
يا ساتر معقوله يدفع ام اولاده لرذيله !!!!!
الرجل الذي كويس[ عدد التعليقات: 9550 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صلّ على نبينا محمد ﷺعدد ما ذكره الذاكرون و غفل عنه الغافلون
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
الله يلعنه ويهلكه
سعيد مكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2395 ] نشر منذ 3 شهور
دنائه ووساخه وقلة دين ومريض مرض الفلوس ..كان يستلم راتب ومتفلك ..ووقف البزبوز ..وقلب ….عشان يبي يرجع للوضع الاول ..مايعرف ان الله الي يرزق الطير في السماء بيرزقه لو صبر واحتسب ماجاه من الله ..دليل ان ايمانه ضعيف الله يعافينا وياكم ..
🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
اخلعيه من جذوره
احمد الحامد[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
يالقرني انت مسؤول عن كلامك امام الله
دانيال اسم نبي[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
لا نتسرع بالرد حتى نسمع من الطرف الثاني ربما عنده الجواب الكافي المقنع لابعاد هذه الاتهامات
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
يمكن تكذب