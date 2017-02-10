بالصورة..مطعم أمريكي يتحدّى ترامب بطريقة مبتكرة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قام صاحب مطعم أمريكي متخصص في الطعام النيوزيلاندي بتحدي سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامبضد المهاجرين بطريقة مبتكرة.

وكتب في نهاية الفواتير التي تُسلَّم للزبائن الرسالة التالية:”المهاجرون يصنعون عظمة أمريكا وهم أيضًا من طهوا طعامك وسهروا على خدمتك اليوم”.

وتم تقديم إحدى تلك الفواتير لماري ايميلي اوهورا المتعاونة مع NBC News ، ككل الزبائن بعد انتهائها من وجبتها بمطعم كيويانا في برولكين، فلفتت الرسالة انتباهها وقررت نشرها على حسابها في تويتر.

ولاقت الصورة إقبالاً كبيرًا جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تمت مشاركتها أكثر من 98 ألف مرة ، والتعليق عليها بالإعجاب حوالي 260 ألف مرة.

لكن الرئيس الأمريكي ليس ضمن المعجبين، بل قد تكون الصورة أثارت غضبه إذا ما اطّلع عليها، خاصة أن الرسالة استعارت أبرز شعارات حملته الانتخابية :”لنجعل أمريكا عظيمة.

وفي السياق ذاته، تشهد العلاقة بين ترامب والقضاء الأمريكي توترًا كبيرًا بعدما أوقف تنفيذ قراره بمنع دخول المهاجرين من جنسيات محددة إلى أمريكا