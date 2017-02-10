فلاح مصري يكتشف قرداً أثرياً عن طريق الصدفة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة (صدى):

عن طريق الصدفة، عثر فلاح مصري على تمثال أثري بعد أن قرر حفر مجرى مائي لصرف المياه بجوار الأرض الزراعية المملوكة له، ليقدمه للجهات المعنية.

تعود احداث الواقعة عندما قام مواطن مصري بحفر مجرى مائي بجوار أرضه الزراعية، قبل أن يتعثر الحفر لوجود جسم صلب يعوق عمل المجرى.

وبانتشال الجسم اكتشف صاحب الأرض والعاملين بأنه على هيئة قرد، وليس مجرد صخرة كبيرة كان يمكن تجاهلها، الأمر الذي جعل صاحب الأرض يبلغ الجهات الرسمية بشكه في إمكانية أثرية التمثال.

وعلى الفور انتقل فريق معاينة من وزارة الآثار بمحافظة الشرقية وعدد من المفتشين لقرية كفر الربعماية بمنشأة أبو عمر، حيث تم تنظيف التمثال لمعرفة حقيقته، وتبين أنه على هيئة قرد، ومصنوع من مادة الجرانيت بطول قرابة 150 سم، وتحمله قاعدة مربعة بطول 80 سم، ويزن قرابة ألف كيلو.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لبدء نقل التمثال الأثري لوزارة الآثار، وإجراءات حق المواطن في حصوله على مكافأة مالية.