بالفيديو..سيدة صينية تحاول الانتحار لكن شعرها أنقذ حياتها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..سيدة صينية تحاول الانتحار لكن شعرها أنقذ حياتها
وثق مقطع فيديو لمواطن صيني أنقذ زوجته بعد أن أمسكها من شعرها في اللحظة الأخيرة قبل وقوعها في محاولة انتحارفاشلة.
كانت الزوجة قد أقدمت على الانتحار بعد مشاداة مع زوجها، حيث حاولت القفز من أعلى مبنى على ارتفاع 20 مترًا، لكن ولحسن الحظ، علق شعرها بأنبوب خارج من جدار المبنى، ما جعل الزوج يسرع إليها ويمسكها من شعرها ومن ثم سحبها إلى السطح.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10246 ] نشر منذ 3 شهور
بارك الله في الشعر اللي انقذها
ام الحلا[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور
احد يسالها اش نوع الشامبو الي تستخدمه خلى شعرها مشاالله الشعر الحديدي..
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 3 شهور
يقولون انها ماتغسل شعرها الا بحليب الخلفات
وعشان كذا صار شعرها اقوى من الحديد والفولاذ
— ًًً..يادافع هــاي اشلــون تــرهــم هــاي ؟ .. ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 3 شهور
يقولون انها ماتغسل شعرها الا بحليب الخلفات
وعشان كذا صار شعرها اقوى من الحديد والفولاذ
— ًًً..يادافع البلا هــاي اشلــون تــرهــم هــاي ؟ .. ًًً–
هههههههههههههههههههههههههههاااي
O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1959 ] نشر منذ 3 شهور
افا يا ام صيني طلعتي رقيقة المشاعر وما احد داري عنك .
أبو عبد الله الغامدي[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 3 شهور
لو كانت ناوية تنتحر كان انتحرت فوق سريرها ..
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4109 ] نشر منذ 3 شهور
خلوها تنقلع وتفكنا ونقدر نحصل على اوكسجين نقي
ملو الارض هالحريم ….. وياكثرهم وياقل بركتهم
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
الانتحار اعوذ بالله ذنب عظيم عندنا والله اغلب المنتحرين شباب كلهدمن ضعف الإيمان
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
ليته تركها وفتك منها