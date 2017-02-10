بالفيديو..سيدة صينية تحاول الانتحار لكن شعرها أنقذ حياتها - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

وثق مقطع فيديو لمواطن صيني أنقذ زوجته بعد أن أمسكها من شعرها في اللحظة الأخيرة قبل وقوعها في محاولة انتحارفاشلة.

كانت الزوجة قد أقدمت على الانتحار بعد مشاداة مع زوجها، حيث حاولت القفز من أعلى مبنى على ارتفاع 20 مترًا، لكن ولحسن الحظ، علق شعرها بأنبوب خارج من جدار المبنى، ما جعل الزوج يسرع إليها ويمسكها من شعرها ومن ثم سحبها إلى السطح.