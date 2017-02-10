 بالفيديو..سيدة صينية تحاول الانتحار لكن شعرها أنقذ حياتها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 14

    مايو

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بالفيديو..سيدة صينية تحاول الانتحار لكن شعرها أنقذ حياتها

بالفيديو..سيدة صينية تحاول الانتحار لكن شعرها أنقذ حياتها
بكين(صدى):

وثق مقطع فيديو لمواطن صيني أنقذ زوجته بعد أن أمسكها من شعرها في اللحظة الأخيرة قبل وقوعها في محاولة انتحارفاشلة.

كانت الزوجة قد أقدمت على الانتحار بعد مشاداة مع زوجها، حيث حاولت القفز من أعلى مبنى على ارتفاع 20 مترًا، لكن ولحسن الحظ، علق شعرها بأنبوب خارج من جدار المبنى، ما جعل الزوج يسرع إليها ويمسكها من شعرها ومن ثم سحبها إلى السطح.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 10246 ] نشر منذ 3 شهور

بارك الله في الشعر اللي انقذها

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 3 شهور

احد يسالها اش نوع الشامبو الي تستخدمه خلى شعرها مشاالله الشعر الحديدي..

[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 3 شهور

يقولون انها ماتغسل شعرها الا بحليب الخلفات

وعشان كذا صار شعرها اقوى من الحديد والفولاذ

— ًًً..يادافع هــاي اشلــون تــرهــم هــاي ؟ .. ًًً–
ههههههههههههههههههههههههاااي

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

[ عدد التعليقات: 743 ] نشر منذ 3 شهور

يقولون انها ماتغسل شعرها الا بحليب الخلفات

وعشان كذا صار شعرها اقوى من الحديد والفولاذ

— ًًً..يادافع البلا هــاي اشلــون تــرهــم هــاي ؟ .. ًًً–
هههههههههههههههههههههههههههاااي

O——-واحـــ صحيفة ــــــــلا ——–O
!||!¤*`::. صحيفة O صدى .::`*¤!||!d

[ عدد التعليقات: 1959 ] نشر منذ 3 شهور

افا يا ام صيني طلعتي رقيقة المشاعر وما احد داري عنك .

[ عدد التعليقات: 4109 ] نشر منذ 3 شهور

خلوها تنقلع وتفكنا ونقدر نحصل على اوكسجين نقي
ملو الارض هالحريم ….. وياكثرهم وياقل بركتهم

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور

الانتحار اعوذ بالله ذنب عظيم عندنا والله اغلب المنتحرين شباب كلهدمن ضعف الإيمان

[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور

ليته تركها وفتك منها