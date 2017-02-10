صدور توجيهات عاجلة للجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بكافة بيانات الموظفين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

صدرت توجيهات عليا للجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية، بكافة بيانات موظفيها المالية وبشكل مفصل، وذلك بعد عدم تجاوب بعض هذه الجهات مع مطالبة سابقة للوزارة، وحتى لا يؤثر ذلك على التأخير في صرف رواتب الموظفين.

وذكرت مصادر أن التوجيهات التي وصفت بالعاجلة، شددت على تحمّل المسؤول الأول في كل جهاز مسؤولية التأخير في تقديم تلك البيانات بما في ذلك مساءلته وفقاً للأنظمة والتعليمات.

كما شددت التوجيهات على وزارة المالية الرفع بأسماء الجهات التي لا تلتزم بذلك، على أن يتم إمهالها مدة أسبوع لتوفير البيانات المطلوبة.

وتضمنت التوجيهات تزويد وزارة المالية باسم الموظف ومقر عمله والمرتبة الوظيفية والراتب الأساسي والبدلات والانتدابات الشهرية، إضافةً إلى أي بيانات يتم توفيرها في نظام الجهة يتطابق مع ما يتم إيداعه في حساب الموظف من قِبل وزارة المالية.