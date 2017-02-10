النصر يستقبل الوحدة والشباب يواجه الخليج - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تتواصل الجمعة مباريات الجولة الـ 18 من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى الشباب بضيفه الخليج، فيما يستقبل النصر نظيره الوحدة في المباراة الثانية.

– الشباب والخليج

مباراة تصحيح الأوضاع، حيث يسعى كل فريق لاستعادة نغمة الانتصارات ووقف نزيف النقاط في الجولات الأخيرة يحل الشباب في المركز الخامس بـ 25 نقطة، فيما يحل الخليج في المركز الثالث عشر بـ 13 نقطة.

– النصر والوحدة

يخوض النصر أولى مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون الذي يأمل في أن يستهل مهمته مع الفريق بتحقيق الفوز أما الوحدة فليس أمامه بديل سوى الفوز أو الخروج بنقطة لإيقاف نزيف النقاط وتحسين وضعه الصعب في جدول الترتيب.

ويحل النصر ثالثاً بـ 35 نقطة، فيما يحل الوحدة في المركز الأخير بـ 13 نقطة.