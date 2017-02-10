الإسكان تمنح المكاتب العقارية مهلة لتصحيح أوضاعها قبل إطلاق برنامج إيجار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ذكرت مصادر أن برنامج إيجار الذي ستطلقه وزارة الإسكان قريبا، يعد منصة إلكترونية ستسهم في إيجاد بيئة عقارية سليمة خالية من العشوائية، كما سيسهم في تنظيم السوق العقارية.

وأوضحت أن الوزارة منحت المكاتب العقارية التي يقدر عددها بـ30 ألف مكتب مدة 3 أشهر مهلة لتصحيح أوضاعها، وذلك استعداداً لإطلاقه.

وأضاف أن الهدف من البرنامج هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحفظ حقوق الطرفين، وذلك عبر تسجيل عقود الإيجار في “البرنامج” وغير ذلك من الإجراءات التي يتضمنها البرنامج.