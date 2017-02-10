التحقيق مع مواطن حاول الإنتحار من خلال إشعال النار بالقرب من الكعبة - صحيفة صدى الالكترونية

على القحطاني(صدى):

بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة التحقيق مع مواطن حاول الانتحار من خلال إشعال النار بالقرب من الكعبة لمعرفة الأسباب التي دعته لذلك،وأفاد الجاني في التحقيق الأول بأنه أراد جذب الانتباه إليه، في حين قامت الهيئة بتمديد فترة إيقافه لخمسة أيام.

وقررت الهيئة تكوين فريق فني للتحقق من وجود آثار للبنزين في بعض أجزاء ثوب الكعبة، واستدعت الهيئة رجال الأمن التابعين للحرم المكي الذين قاموا بالقبض على الجاني لسماع أقوالهم ومعرفة التفاصيل لكشف جوانب القضية.

يشار إلى أن الجاني له سوابق جنائية حيث أعلن مهددًا بقيامه بإشعال النار في نفسه، وقد جرى ايضًا إيقافه قبل عامين في مركز شرطة جرول، لاتهامه والده بالإستيلاء على العقارات دون اخذ نصيبه منها.