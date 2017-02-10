محكمة الاستئناف ترفض طعن الرئيس الأمريكي بشأن الهجرة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قررت محكمة استئناف أميركية رفض طعن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تعليق حظر دخول مواطني 7 دول للولايات المتحدة الأميركية. فيما تعهد الرئيس الأميركي بخوض معركة قانونية دفاعا عن مرسومه حول حظر السفر.

وأيدت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية القرار الذي أصدره قاض اتحادي في سياتل الأسبوع الماضي بوقف العمل مؤقتا بالحظر الذي فرضه ترمب.

وطعن ترمب في قرار قاضي سياتل ووصفه بأنه “شبه قاض” واعتبر حكمه بأنه “فضيحة”.

ووصف القاضي نيل غورستش الذي اختاره ترمب بنفسه ليصبح عضوا في المحكمة الأميركية العليا، بالمحبطة التعليقات الأخيرة للرئيس ترمب التي هاجم فيها قاضي سياتل.

ويحظر المرسوم الذي وقعه ترمب في 27 كانون الثاني/يناير وعلقه الجمعة الماضي قاض في سياتل، سفر مواطني سبع دول هي إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بينما يمنع دخول اللاجئين من أي دولة لمدة أربعة اشهر في حين يمنع دخول اللاجئين السوريين لأجل غير مسمى.