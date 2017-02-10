نزاهة تتلقى 18 بلاغاًً عن أعمال وشبهات فساد في اليوم الواحد - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة تلقيها 6480 بلاغاً يخص أعمال أو شبهات فساد خلال العام المالي (1436/1437) بمعدل 18 بلاغاً في اليوم الواحد.

وأوضحت أن بلاغات اختلاس وتبديد المال العام بلغت 21%، كما وصلت نسبة بلاغات سوء الاستعمال الإداري إلى 15%، بينما كانت نسبة بلاغات التزوير 13% والرشوة 6%.

وقالت الهيئة، أن نسبة بلاغات الفساد المالي والإداري بلغت 27%، وأما تدني الخدمات فكانت نسبته 21%، فيما وصلت نسبة بلاغات القصور في المشاريع إلى 19%.