 نزاهة تتلقى 18 بلاغاًً عن أعمال وشبهات فساد في اليوم الواحد - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 14

    مايو

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نزاهة تتلقى 18 بلاغاًً عن أعمال وشبهات فساد في اليوم الواحد

نزاهة تتلقى 18 بلاغاًً عن أعمال وشبهات فساد في اليوم الواحد
علي القحطاني(صدى):

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة تلقيها 6480 بلاغاً يخص أعمال أو شبهات فساد خلال العام المالي (1436/1437) بمعدل 18 بلاغاً في اليوم الواحد.

وأوضحت أن بلاغات اختلاس وتبديد المال العام بلغت 21%، كما وصلت نسبة بلاغات سوء الاستعمال الإداري إلى 15%، بينما كانت نسبة بلاغات التزوير 13% والرشوة 6%.

وقالت الهيئة، أن نسبة بلاغات الفساد المالي والإداري بلغت 27%، وأما تدني الخدمات فكانت نسبته 21%، فيما وصلت نسبة بلاغات القصور في المشاريع إلى 19%.


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