الإطاحة بوافد يمني لاختلائه بفتاة وتحويل منزله لتجمعات مفسدة في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

الإطاحة بوافد يمني لاختلائه بفتاة وتحويل منزله لتجمعات مفسدة في الطائف
تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، من القبض على وافد يمني بعد تضييق الخناق عليه إثر خروجه برفقة فتاة من منزله، والذي يحوله لتجمعات مفسدة وفقاً لشهادة زوجته.
وكان الوافد قدطرد زوجته مما جعلها تشك من طرده إياها، وكانت هي البداية نحو الإطاحة به مُتلبساً، بعد أن قاوم رجال الأمن محاولاً الهرب وفشله في ذلك ليجد نفسه خلف القضبان.
تفصيلا ، أقدم وافداً يمنياً، 38 عاماً، يعمل في خدمة توصيل طالبات الجامعة على طرد زوجته ، وقامت زوجته في إبلاغ الجهات الأمنية بالطائف مشتكيةً إياه بأنه قد طردها من المنزل، وأنه يستغل ذلك في تحويله للمفسدة والاختلاء بالفتيات داخله، لتبدأ الجهات الأمنية التعامل مع تلك الشكوى والتأكد من صحتها.
ورصدت الجهات الأمنية الوافد والذي يتنكر بأنه مواطن، بعد أن قام بإركاب فتاة من أحد الأحياء في المقعدة الخلفية له، وتوجه بها لمنزله، وبعد أن توقف في منتصف الطريق طلب منها أن تركب بجانبه، وبالفعل تم له ذلك، حتى أن وصل شقته ودخلا سوياً في الفترة الصباحية والتي تعودَ دائماً ممارسة مخالفاته ومفاسده خلالها.
ضيقت الجهات الأمنية الخناق عليهما بعد خروجهما من شقته وركوبهما سيارته، ومنعته من التحرك، حينها قاوم رجال الأمن محاولاً الاعتداء عليهم رغبةً في الهرب، بعد أن أثار تجمعاً من قبل سكان الحي المعني والذين تجمهروا وقت الحالة، لتتم السيطرة عليه والفتاة التي كانت برفقته، وتم تسليمهما الشُرطة والتي بدورها أخضعته للاستيقاف لديها، لحين إحالة أوراقه للجهة المختصة وتطبيق النظام بحقه.
ومن جانبه ، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف تمكنت من ضبط شخص من جنسية عربية يعمل سائق نقل طالبات في خلوة غير شرعية مع فتاة أثناء خروجهما من منزله، تم إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 3 شهور
أن وصل شقته ودخلا سوياً في الفترة الصباحية والتي تعودَ دائماً ممارسة مخالفاته ومفاسده خلالها.
ضيقت الجهات الأمنية الخناق عليهما بعد خروجهما من شقته وركوبهما سيارته، ومنعته من التحرك،
بصراحه ما قصرتوا يعني تركتوهم يأخذون راحتهم في الشقه وبعد خروجهم تم القبض عليهم . جزاكم الله خير
جداوي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور
نشرو الفساد في البلاد والعباد
W[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 3 شهور
أصلا الغلط علي أهالي البنات انا اخلي واحد اجنبي يودي اهلي ويجيبهم صنج هذولا لا وبعد يمني أنجس ناس وعن تجربه
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4103 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههه
ويجي ابوها ويقول مهرها 40000 الف ريال
هههههههههههههههههههههههههههههههه في المشمش العزوبيه ابرك
ابو ساره[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور
مليون مرة نقول الجنسيه هذا كل مصيبه من وراهم
لاحد يقول يا ابو سارة في منه تمام اصابعك مهي سوا
بس والله اكثرهم حق هذا السواليف وزياااااااااااااااااااااااده،،،،،،،،،،
صح النوم[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 3 شهور
شوفو الاسواق وش يسوون من بلاوي .
والمطاعم ويش يدسون في الاكل .
ولاتنسون في وقت ماكانو متحكمين في سوق الجوالات كانو ينشرون صور ومقاطع بناتكم
على المواقع واليوتيوب .
اصحوووووو صحوووو النوم..
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول ولا قوه الا الا لله التربيه اساس المجتمع. الستر زين
الصقر[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 3 شهور
ترون البنات اللي يطلعون مع الرجال مانسميم فتيات ابدن نقول عنهم ق….ب
ahmad[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور
رجاء من الجوازات بحظر دخول هذه الجنسية الفاسدة المفسدة من المملكة
الواقع[ عدد التعليقات: 4170 ] نشر منذ 3 شهور
متزوج ويزني وبعد ذلك يقاوم رجال الأمن الله يستر بعد يومين تشوفه يتمشى ويطلقون صراحه الين موعد المحكمة بعض التساهل والتسامح يستغله هولاء المجرمين وكذلك هو عراف انه مهما ارتكب من جريمة انه لن يرحل مع الواجب ان اي مقيم يرتكب كبيرة ان يرحل بعد محكوميته ان شاء الله في بلده مليون حرب هذا لا يستحق البقاء في ارض الحرمين دقيقة واحدة لا نه نجس خائن
❤️فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2171 ] نشر منذ 3 شهور
الله رزقه بهذا الرزق فنقل المعلمات والطالبات يدر مالًا
لكن هذا رفس النعمة ولم يستح من الله
والله غيور على نعمته وفوق ذلك متزوج
وأضم صوتي لمن تعجب من بعض المواطنين كيف تسمح لابنتك أو زوجتك
أو أختك بأن تركب في سيارة قائدها
مجهول غير معروف
🔴كفانا ثقة زائدة
🔴كفانا طيبة
🔴كفانا عاطفة
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16023 ] نشر منذ 3 شهور
أتباع الحوثي فالمملكة…
لنشر الفساد
عجزوا عن الأضرار بنا …فقاموا يفسدون فالأرض
والمشكلة هذا واحد من عشرات الالاف.مدعين الولاء والطيبة..
وداخلهم أسود من اليل…
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 3 شهور
الفساد والزنى لا يقتصر على جنسيه معينه وكما يقال كل بلاد فيها مقبره
هذا الحقير لو لم يجد من تتوافق معه لما ارتكب جريمة الزنا
البنت او المرأة اللعوب ستجد من يلاعبها الشطرنج وعلى فكره هذه اقدم مهنه في التاريخ البشري
ابو امتنان[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
اقسم بالله منتشرين السواقين اليمنه بكل مكان خاصة بالمدينه. بكثره. يوصلون معلمات وطالبات
العدناني[ عدد التعليقات: 1675 ] نشر منذ 3 شهور
البنت من الصباح تتمشى لا شغل ولا مشغلة ؟؟؟!!
وين هلها ؟؟؟
عيون نجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
بقولكم بسراحه عندنا بالجامعه اغلب البنات يصاحبون اجانب وخاصه السوريين واليمنه لان ماعندهم ابتزاز تبادل مصالح وخلاس وبعدين صارو متوفرين بكل مكان واشكالهم مره كيوت احسن من الهنود والبنقاله حتى المتزوجات صارويتنافسون عليهم لان مالهم بالكلام الفاضي والغلط مو عليهم احنا نروح معهم ونتحرشهم
الله يغفرلنا جميع ويتوب علينا
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
مشاكل السواقين كثرانه قبل كم يوم المعلمة اللي حاول يغتصبها سواقها المواطن وهالحين هذي مع اليماني وقولوا سواقة الحريم حرام وفيها مفسدة عظيمة اوالسواقين حلال وما منهم فساد أبدا الشرهة على أولياء امورهم والله لو انهم رجال كان قاموا بواجبهم تجاه محارمهم لكن تلقونهم مسدحين بالاستراحات والبران وما همهم محارمهم سواق وخلاص اهم شيء يفتكون من المسؤولية
احمد[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور
لوانامكان القاضي اطلق سراح اليمني
واسجن البنت
لانها راحت معاه لبيته بإرادتها
المشكلةمن البنت الحرارة زايدةعندها
اذا مواليمني
بنقالي توصيل طلبات الخ
ولوجيت ابوها وخطبتها قلك مهرها100 الف
سامية الحازمي[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 3 شهور
اختي عيون نجد اسال الله العظيم ان يطهر قلبك وجوارحك من الفواحش ماظهر منها ومابطن انت ومن يفعل فعلك والتوبة عزيزتي تحتاج إلى إصرار وندم وعزم فبادري عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك
نجم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
والبنت والنعم فيها بيستلمها ولي امرها تسبح بحليب ابو يمن الله يلعنها مضيعه شرفها كثرو هالاشكال المستشرفه
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4103 ] نشر منذ 3 شهور
احسنت
يالبا العزوبيه
ولا مخلفات بنقال ويمنه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12712 ] نشر منذ 3 شهور
الأفضل تحمدوا الله اللي عافاكم مما إبتلاها نسأل الله الستـر في الدنيا والأخره ..!
رعد ومزن[ عدد التعليقات: 535 ] نشر منذ 3 شهور
ت عيون نجد باين انك ولد من كبر كذبتك وكيف يخلونهم يدخلون الشقه المففروض يمسكونه قبل ويجلدونه جلد ويجلدون البهيمه اللي معه الدين يمنع الفاحشه موبعد ماتصير يقبضون عليهم
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 3 شهور
عيون نجد الله يقبل توبتك ويهديك ايش اللي سويتيه وانا اخوك الله يستر عليك ويسترنا ويستر جميع المسلمين
هي كلها غلط وحرام انما ابن البلد اهون قد انه منكم فيكم ولاالاجانب يضحكوا عليكم وينقلوا لكم امراض ويعايرونا بعد كذا ببناتنا ايش راح يقولوا عنكن حرام عليكم احنا صح فينا عيوب لكن وقت الجد مانرضى فيكن لانكم بناتنا اخواتنا امهاتنا واللي يدوس لكم على طرف نمحيه ونكرهه عيشته
سمننا في عسلنا والداخل بيننا خسران وندمان
الله يهنديك ويقبل توبتك وجميع المسلمين
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
كفو على زوجتة انها بلغت عنه هالكلب والبنت بالله وش تسوى عليك الحين انفضحتى قدام الناس وضاع شرفك وحطيتي سمعة اهلك بالارض الله لايبلانا ويبعدنا عن طريق الحرام
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
ترا عيون نجد واضح انه واحد كذوب مسوي انه بنت
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
عبادي الهلالي دامك عممت على الكل بسبب وحدة ثنتين اجل لو واحد قال عن اختك نفس كلامك لاتزعل منه قول له معك حق وصلت!
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14441 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7113 ] نشر منذ 3 شهور
هو ماراح للبنت وخطفهاا ووداها بيتهه..
هي من سهلت له الأمور وما استبعد انها راحت برجولها
ويوم انقفطت قامت تبكي وتشكي 😁😁😁🌝
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله الذي عافنا مما ابتلأهم والله يستر على بنات وشباب المسلمين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
والحرام يبقى حرام سواء سعودي او غيره والبنت اللي تطلع مع رجال تستاهل مايجيها الله لا يبلاني با غبيه والله لو يبيك مافكر يطلع معك بالحرام كان جاك من باب ببت اهلك 👍👍
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4103 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله حمدا كثيرا انه ما ابتلاني باخوات
وارجع واقووووووول العزوبيه ابرك ولا ادفع 40000 ريال مهر والله العالم في اي عزبة كانت
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
الاخ عبادي يمكن الله يبتليك بزوجتك مستقبلا وبناتك فيه الصالح وفيه الطالح سواء ذكر او انثى والله لا يبلانا ويستر الجميع
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
مانقدر نعمم وان شاء الله ها العينه ربي يهديهم ويكفينا وياكم شرهم وشر الفواحش والفتن ماظهر منها ومابطن
*@@*[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
ياعبادي انت وماتجنيه ايدك اذا كنت خبيث بتحصل خبيثه زيك واذا انت صالح بتحصل صالحه ربي مايظلم احد والا حتى احنا يالبنات كيف نثق فيكم تتجولون في دول ومايندرى وش تسوون من منكرات وحرام ولا اعمم في النهايه كل واحد ومخافته من ربه الي بيخاف من ربي ويخاف على سمعته وعلى شرفه سواء بنت او ولد ماراح يدور للحرام والي رجال ويخاف على اهله يلبي احتباجاتهم هو مو يجيب سواق وبعدين يعض اصابع الندم الله يهدي الجميع
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
بهالمواضيع اللي بالرضا مافيها خطف وغصب ماينلام الرجال لو انه من المريخ ،،
العيبه ع البنت قليلة الأخلاق اللي راحت معه لبيته عشان تشبع رغباتها بالحرام ،،
اتفوووو ع هيك بنات ،،
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
لغة التعميم لغة الجٌهلاء من الناس
كل ١٠٠٠ بنت سعوديه تجد فيهم. وحده او ثنتين منحرفه ،وهذي نسبه ضئيلة جدا جدا ،
فإذا احد شاف وحده ساقطه او منحرفه فأرجوكم لا يعمم السقوط على الجميع وخااااااصة السعوديات ،،، هذا الامر الاول
اما الامر الثاني فهو يكمن في مشاركات البنات في القروبات والصحف الالكترونية ، فبعض الجهلاء يعتقد
ان كل من كتبت او شاركت برأي انها منحرفه !! وهذا خطأ فااااااادح واتهام بااااااطل ، ولو بحثنا عن سبب
مشاركتها لو جدنا ان لها الحق بالكتابه والمشاركه وابدأ الرآي ونعزو ذلك لانتشار وسائل الاتصال وسهولة
الكتابة فيها ووجود الفراغ لدى البنت .
ولكن يجب ان نحترم رغبتها ورأيها ونوقّر لها ذلك ، مع الأخذ بالاعتبار ان من اهم أسباب مشاركة البنت
في المواقع انها تكون مجهوله فلا احد منا يعرف من هي بالضبط ولا يعرف مدينتها ولا يعرف عنها
اي شي بإشتثناء رأيها المطروح فقط
فأنت تتعامل مع عقل أمامك فقط ولا تتعامل مع جسد
لذلك يجب علينا جميعا معرفة هذا الامر جيدا والوقوف عنده
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7113 ] نشر منذ 3 شهور
كل 1000 فيهم وحده ! سسلاماااات ياخي وهالي يمسكونهم
كل يوووم من فين جاايييين! 😁
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
كل يوم يا اخ اسوم من وين جبتها هي حالات معينة ولا هي كل يوم 😃😃😃 والحمدلله
غرام[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور
الظاهر ان عبادي بجده ،،
وجته صدمه من اللي يشوفه ،،
بس تذكر دايم ان اصابعك مو سوا والبنات المحترمات اكثر من الفاسدات ،،
عبد القادر[ عدد التعليقات: 1959 ] نشر منذ 3 شهور
سيده غرام الله يجزاك خير ويكثر من امثالك ، كلام منطقي وعقلاني وصحيح 100% .
البلا والجلا كله من البنت اللي ترخص شرفها وتسير مغسلة حمام عمومي اكرمكم الله .
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4103 ] نشر منذ 3 شهور
جنوبيه قحطانية
قال الشافعي رحمه الله في أبيات يقول فيها :
عفوا تعف نساؤكم في المحرم ….. وتجنبوا ما لا يليق بمسلم
إن الزنا دين فإن أقرضته ….. كان الوفا من أهل بيتك فاعلم
يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا ….. سبل المودة عشت غير مكرم
لو كنت حرا من سلالة ماجد ….. ما كنت هتاكا لحرمة مسلم
من يزن يزن به ولو بجداره ….. إن كنت يا هذا لبيبا فافهم
من يزن في قوم بألفي درهم ….. يزن في أهل بيته ولو بالدرهم
اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عمن سواك
والموضوع كله *سلف ودين*
وارجع واقول يالبا العزوبيه ……. ولانامت اعين الجبناء
……[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور
الاحظ البنات اللي هنا كلها صارت تقول هيك وميك وهيك وكيك
سلاماااااات ي بوي انتي وياها وش هالغسيل المخ اللي جاكن ولا الهيك صارت موضه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂احد يفهمني خخخخخخخخخخخخخخخ
صبي جهينه[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
يامن تقول المدينه كلهم يمانيه يوصلون
انا كداد من صغري وكنا نوصل البنات والامور تمام
بالمدينه الناس قلوبها صافيه حتى العوائل
و البنات يوثقون فينا
لكن بالسنوات الاخيره جت هجره للمدينه من المناطق الثانيه وصاروا يضايقون البنات واذا شافوا بنت تجمعوا عليها ولاكان هالشئ موجود عندنا
فاضطروا العوائل للاستعانه بالاجانب
وصار السعودي مكروه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم هب لنا بفضلك و احسانك حسن الخاتمه و اجعل خير ايامنا خواتيمها و خير ايامنا يوم ان نلقاك و اغفر لنا و لموتانا وموتى المسلمين اللهم اصلح احوالنا واستر علينا وعلى كل مسلم ومسلمه انك سميع الدعاء
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4136 ] نشر منذ 3 شهور
الأخ صبي جهينه اخي بصفه عامه سكان المنطقه الغربيه اطيب ناس عشت معهم سنين طويله لا حقد ولا كراهيه ولا حسد وقت الحاجه والشده تلقاهم جمبك لك تحياتي
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجزاك الجنه اخوي برق كلام منطقي وصحيح 👍وتصحيح لمن يعمم الفساد جزاك الله الف خير😊
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7113 ] نشر منذ 3 شهور
اخ اسؤؤم !! انا بنت اولا .
ثانيا ماجبت شي من عندي كليوم نقرأ خبر فلانه مع واحد
وفلانه مسكوها مع وافد ! 😁
محد ينكر الفساد العظيم اللي في بنات بلدنا . وان شاء الله الباقي فيهم الخير والبركة 😄
على وعدي..💔[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
الحمدلله اللذي عافانا مما أبتلاهم به
وفضلنا على كثير ممن خلق.
الصالح[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
والله اليوم اصبحت المشاكل كثيرة من الاجانب واللة يستر من القادم من الواجب لولي الامر تحمل المسئؤلية المفروضة عليه اتجاة الاسرة ومراقبة اسرتة بشكل دائم
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
اخ اسوم لا تكذب ماهو كل يوم فيه حالات تعد على الاصابع والخير كثير ببنات بلدنا ماهو قليل ولله الحمد بس بصراحة اللي ملاحظه نقراه كل يوم هو السرقات الله يكفينا شر الدشير
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
🤣🤣🤣😘😘 هههههههههههه
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
يا نقط عبالهن كذا يصيرن دلوعات وكيوت 😂😂 ياشين شين مايشابه اهلة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14441 ] نشر منذ 3 شهور
قامة الحرب
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 3 شهور
( متزوج ) !!
ماقلت لكم اللي ف رأسه موال الزواج مايردعه سوا رجل او امرأة.
مايختلي إلا بــ الساقطات ولا ( المبتزات ) !
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور
اخيراً مسكوا العصابة اللي سرقوا المواطن بوضح النهار 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 جابوهم الرجال كفو والله
والله اني انقهرت يوم شفت المقطع قسم بالله دمي يغلي منهم الله لا يوفقهم السلق
سعد[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 3 شهور
عيون نجد :
هههههههه يلعن ذا الكذب يا ابو يمن حركاتكم مكشوفه يا انجس مخلوقات الارض
إسلام[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 3 شهور
ترى عيب وعار ياأسير الأقدار الكلام اللي تقوله كيف ترضى أن يزنى السعودي بالسعوديه وتقول مافيها قاتلك الله يا ديوث ياعديم الرجوله
مها[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا
“ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس”
الانفلات نراه في الجنسين الشباب والفتيات في هذا الزمان …ولا يمكن ان نخص جنس عن اخر ..فما نراه في المدارس … وفِي مواقع التواصل …وفِي الاسواق …شاهد على اختلاط الحابل بالنابل…وان المبادرة في السوء تكون من الطرفين…و والله ان الأمهات والاباء سيسألوا عن امانة الأولاد وتربيتهم …دينيا وفكريا ونفسيا…على قدر استطاعتهم..وهذا لا ينفي أبدا وجود الغيورين …الخيرين…فالخير في أمة محمد عليه الصلاة والسلام الى قيام الساعة. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة امرنا.
Salman[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور
عيون نجد تراه يمني انا متابع تعليقاته من فتره
الخسيس جالس يسوق لجماعته ويحاول يغري البنات الفاسدات بإقامة علاقات مع الفاسدين من جنسيته
احذرو من هذا …
حسبي الله عليه
برق[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور
اخ اسووووم ههههههههههه الله يرجك ياعلم المملكه ، زين ماقلت اخ غرام بعد 😜
سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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سيف[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور
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🅰ماوراء الغيوم ….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
….ضيقوا عليه الخناق وجزاكم الله خير