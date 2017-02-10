الإطاحة بوافد يمني لاختلائه بفتاة وتحويل منزله لتجمعات مفسدة في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، من القبض على وافد يمني بعد تضييق الخناق عليه إثر خروجه برفقة فتاة من منزله، والذي يحوله لتجمعات مفسدة وفقاً لشهادة زوجته.

وكان الوافد قدطرد زوجته مما جعلها تشك من طرده إياها، وكانت هي البداية نحو الإطاحة به مُتلبساً، بعد أن قاوم رجال الأمن محاولاً الهرب وفشله في ذلك ليجد نفسه خلف القضبان.

تفصيلا ، أقدم وافداً يمنياً، 38 عاماً، يعمل في خدمة توصيل طالبات الجامعة على طرد زوجته ، وقامت زوجته في إبلاغ الجهات الأمنية بالطائف مشتكيةً إياه بأنه قد طردها من المنزل، وأنه يستغل ذلك في تحويله للمفسدة والاختلاء بالفتيات داخله، لتبدأ الجهات الأمنية التعامل مع تلك الشكوى والتأكد من صحتها.

ورصدت الجهات الأمنية الوافد والذي يتنكر بأنه مواطن، بعد أن قام بإركاب فتاة من أحد الأحياء في المقعدة الخلفية له، وتوجه بها لمنزله، وبعد أن توقف في منتصف الطريق طلب منها أن تركب بجانبه، وبالفعل تم له ذلك، حتى أن وصل شقته ودخلا سوياً في الفترة الصباحية والتي تعودَ دائماً ممارسة مخالفاته ومفاسده خلالها.

ضيقت الجهات الأمنية الخناق عليهما بعد خروجهما من شقته وركوبهما سيارته، ومنعته من التحرك، حينها قاوم رجال الأمن محاولاً الاعتداء عليهم رغبةً في الهرب، بعد أن أثار تجمعاً من قبل سكان الحي المعني والذين تجمهروا وقت الحالة، لتتم السيطرة عليه والفتاة التي كانت برفقته، وتم تسليمهما الشُرطة والتي بدورها أخضعته للاستيقاف لديها، لحين إحالة أوراقه للجهة المختصة وتطبيق النظام بحقه.

ومن جانبه ، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف تمكنت من ضبط شخص من جنسية عربية يعمل سائق نقل طالبات في خلوة غير شرعية مع فتاة أثناء خروجهما من منزله، تم إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص