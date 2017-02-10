 الإطاحة بوافد يمني لاختلائه بفتاة وتحويل منزله لتجمعات مفسدة في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 3 شهور
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  • حوادث

الإطاحة بوافد يمني لاختلائه بفتاة وتحويل منزله لتجمعات مفسدة في الطائف

الإطاحة بوافد يمني لاختلائه بفتاة وتحويل منزله لتجمعات مفسدة في الطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، من القبض على وافد يمني بعد تضييق الخناق عليه إثر خروجه برفقة فتاة من منزله، والذي يحوله لتجمعات مفسدة وفقاً لشهادة زوجته.

وكان الوافد قدطرد زوجته مما جعلها تشك من طرده إياها، وكانت هي البداية نحو الإطاحة به مُتلبساً، بعد أن قاوم رجال الأمن محاولاً الهرب وفشله في ذلك ليجد نفسه خلف القضبان.

تفصيلا ، أقدم وافداً يمنياً، 38 عاماً، يعمل في خدمة توصيل طالبات الجامعة على طرد زوجته ، وقامت زوجته في إبلاغ الجهات الأمنية بالطائف مشتكيةً إياه بأنه قد طردها من المنزل، وأنه يستغل ذلك في تحويله للمفسدة والاختلاء بالفتيات داخله، لتبدأ الجهات الأمنية التعامل مع تلك الشكوى والتأكد من صحتها.

ورصدت الجهات الأمنية الوافد والذي يتنكر بأنه مواطن، بعد أن قام بإركاب فتاة من أحد الأحياء في المقعدة الخلفية له، وتوجه بها لمنزله، وبعد أن توقف في منتصف الطريق طلب منها أن تركب بجانبه، وبالفعل تم له ذلك، حتى أن وصل شقته ودخلا سوياً في الفترة الصباحية والتي تعودَ دائماً ممارسة مخالفاته ومفاسده خلالها.

ضيقت الجهات الأمنية الخناق عليهما بعد خروجهما من شقته وركوبهما سيارته، ومنعته من التحرك، حينها قاوم رجال الأمن محاولاً الاعتداء عليهم رغبةً في الهرب، بعد أن أثار تجمعاً من قبل سكان الحي المعني والذين تجمهروا وقت الحالة، لتتم السيطرة عليه والفتاة التي كانت برفقته، وتم تسليمهما الشُرطة والتي بدورها أخضعته للاستيقاف لديها، لحين إحالة أوراقه للجهة المختصة وتطبيق النظام بحقه.

ومن جانبه ، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف تمكنت من ضبط شخص من جنسية عربية يعمل سائق نقل طالبات في خلوة غير شرعية مع فتاة أثناء خروجهما من منزله، تم إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيداً لإحالته لجهة الاختصاص


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65 تعليق

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

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[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 3 شهور

أن وصل شقته ودخلا سوياً في الفترة الصباحية والتي تعودَ دائماً ممارسة مخالفاته ومفاسده خلالها.

ضيقت الجهات الأمنية الخناق عليهما بعد خروجهما من شقته وركوبهما سيارته، ومنعته من التحرك،

بصراحه ما قصرتوا يعني تركتوهم يأخذون راحتهم في الشقه وبعد خروجهم تم القبض عليهم . جزاكم الله خير

[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 شهور

نشرو الفساد في البلاد والعباد

[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 3 شهور

أصلا الغلط علي أهالي البنات انا اخلي واحد اجنبي يودي اهلي ويجيبهم صنج هذولا لا وبعد يمني أنجس ناس وعن تجربه

[ عدد التعليقات: 4103 ] نشر منذ 3 شهور

ههههههههههههههه
ويجي ابوها ويقول مهرها 40000 الف ريال
هههههههههههههههههههههههههههههههه في المشمش العزوبيه ابرك

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 3 شهور

مليون مرة نقول الجنسيه هذا كل مصيبه من وراهم
لاحد يقول يا ابو سارة في منه تمام اصابعك مهي سوا
بس والله اكثرهم حق هذا السواليف وزياااااااااااااااااااااااده،،،،،،،،،،

[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 3 شهور

شوفو الاسواق وش يسوون من بلاوي .
والمطاعم ويش يدسون في الاكل .
ولاتنسون في وقت ماكانو متحكمين في سوق الجوالات كانو ينشرون صور ومقاطع بناتكم
على المواقع واليوتيوب .
اصحوووووو صحوووو النوم..

[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور

لا حول ولا قوه الا الا لله التربيه اساس المجتمع. الستر زين

[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 3 شهور

ترون البنات اللي يطلعون مع الرجال مانسميم فتيات ابدن نقول عنهم ق….ب

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور

رجاء من الجوازات بحظر دخول هذه الجنسية الفاسدة المفسدة من المملكة

[ عدد التعليقات: 4170 ] نشر منذ 3 شهور

متزوج ويزني وبعد ذلك يقاوم رجال الأمن الله يستر بعد يومين تشوفه يتمشى ويطلقون صراحه الين موعد المحكمة بعض التساهل والتسامح يستغله هولاء المجرمين وكذلك هو عراف انه مهما ارتكب من جريمة انه لن يرحل مع الواجب ان اي مقيم يرتكب كبيرة ان يرحل بعد محكوميته ان شاء الله في بلده مليون حرب هذا لا يستحق البقاء في ارض الحرمين دقيقة واحدة لا نه نجس خائن

[ عدد التعليقات: 2171 ] نشر منذ 3 شهور

الله رزقه بهذا الرزق فنقل المعلمات والطالبات يدر مالًا
لكن هذا رفس النعمة ولم يستح من الله
والله غيور على نعمته وفوق ذلك متزوج

وأضم صوتي لمن تعجب من بعض المواطنين كيف تسمح لابنتك أو زوجتك
أو أختك بأن تركب في سيارة قائدها
مجهول غير معروف

🔴كفانا ثقة زائدة
🔴كفانا طيبة
🔴كفانا عاطفة

[ عدد التعليقات: 16023 ] نشر منذ 3 شهور

أتباع الحوثي فالمملكة…
لنشر الفساد
عجزوا عن الأضرار بنا …فقاموا يفسدون فالأرض
والمشكلة هذا واحد من عشرات الالاف.مدعين الولاء والطيبة..
وداخلهم أسود من اليل…

[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 3 شهور

الفساد والزنى لا يقتصر على جنسيه معينه وكما يقال كل بلاد فيها مقبره
هذا الحقير لو لم يجد من تتوافق معه لما ارتكب جريمة الزنا
البنت او المرأة اللعوب ستجد من يلاعبها الشطرنج وعلى فكره هذه اقدم مهنه في التاريخ البشري

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور

اقسم بالله منتشرين السواقين اليمنه بكل مكان خاصة بالمدينه. بكثره. يوصلون معلمات وطالبات

[ عدد التعليقات: 1675 ] نشر منذ 3 شهور

البنت من الصباح تتمشى لا شغل ولا مشغلة ؟؟؟!!
وين هلها ؟؟؟

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

بقولكم بسراحه عندنا بالجامعه اغلب البنات يصاحبون اجانب وخاصه السوريين واليمنه لان ماعندهم ابتزاز تبادل مصالح وخلاس وبعدين صارو متوفرين بكل مكان واشكالهم مره كيوت احسن من الهنود والبنقاله حتى المتزوجات صارويتنافسون عليهم لان مالهم بالكلام الفاضي والغلط مو عليهم احنا نروح معهم ونتحرشهم
الله يغفرلنا جميع ويتوب علينا

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور

مشاكل السواقين كثرانه قبل كم يوم المعلمة اللي حاول يغتصبها سواقها المواطن وهالحين هذي مع اليماني وقولوا سواقة الحريم حرام وفيها مفسدة عظيمة اوالسواقين حلال وما منهم فساد أبدا الشرهة على أولياء امورهم والله لو انهم رجال كان قاموا بواجبهم تجاه محارمهم لكن تلقونهم مسدحين بالاستراحات والبران وما همهم محارمهم سواق وخلاص اهم شيء يفتكون من المسؤولية

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 شهور

لوانامكان القاضي اطلق سراح اليمني
واسجن البنت
لانها راحت معاه لبيته بإرادتها
المشكلةمن البنت الحرارة زايدةعندها
اذا مواليمني
بنقالي توصيل طلبات الخ
ولوجيت ابوها وخطبتها قلك مهرها100 الف

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 3 شهور

اختي عيون نجد اسال الله العظيم ان يطهر قلبك وجوارحك من الفواحش ماظهر منها ومابطن انت ومن يفعل فعلك والتوبة عزيزتي تحتاج إلى إصرار وندم وعزم فبادري عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور

والبنت والنعم فيها بيستلمها ولي امرها تسبح بحليب ابو يمن الله يلعنها مضيعه شرفها كثرو هالاشكال المستشرفه

[ عدد التعليقات: 4103 ] نشر منذ 3 شهور

احسنت
يالبا العزوبيه
ولا مخلفات بنقال ويمنه

[ عدد التعليقات: 12712 ] نشر منذ 3 شهور

الأفضل تحمدوا الله اللي عافاكم مما إبتلاها نسأل الله الستـر في الدنيا والأخره ..!

[ عدد التعليقات: 535 ] نشر منذ 3 شهور

ت عيون نجد باين انك ولد من كبر كذبتك وكيف يخلونهم يدخلون الشقه المففروض يمسكونه قبل ويجلدونه جلد ويجلدون البهيمه اللي معه الدين يمنع الفاحشه موبعد ماتصير يقبضون عليهم

[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 3 شهور

عيون نجد الله يقبل توبتك ويهديك ايش اللي سويتيه وانا اخوك الله يستر عليك ويسترنا ويستر جميع المسلمين

هي كلها غلط وحرام انما ابن البلد اهون قد انه منكم فيكم ولاالاجانب يضحكوا عليكم وينقلوا لكم امراض ويعايرونا بعد كذا ببناتنا ايش راح يقولوا عنكن حرام عليكم احنا صح فينا عيوب لكن وقت الجد مانرضى فيكن لانكم بناتنا اخواتنا امهاتنا واللي يدوس لكم على طرف نمحيه ونكرهه عيشته

سمننا في عسلنا والداخل بيننا خسران وندمان
الله يهنديك ويقبل توبتك وجميع المسلمين

[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور

كفو على زوجتة انها بلغت عنه هالكلب والبنت بالله وش تسوى عليك الحين انفضحتى قدام الناس وضاع شرفك وحطيتي سمعة اهلك بالارض الله لايبلانا ويبعدنا عن طريق الحرام

[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور

ترا عيون نجد واضح انه واحد كذوب مسوي انه بنت

[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور

عبادي الهلالي دامك عممت على الكل بسبب وحدة ثنتين اجل لو واحد قال عن اختك نفس كلامك لاتزعل منه قول له معك حق وصلت!

[ عدد التعليقات: 7113 ] نشر منذ 3 شهور

هو ماراح للبنت وخطفهاا ووداها بيتهه..
هي من سهلت له الأمور وما استبعد انها راحت برجولها
ويوم انقفطت قامت تبكي وتشكي 😁😁😁🌝

[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور

الحمدلله الذي عافنا مما ابتلأهم والله يستر على بنات وشباب المسلمين

[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور

والحرام يبقى حرام سواء سعودي او غيره والبنت اللي تطلع مع رجال تستاهل مايجيها الله لا يبلاني با غبيه والله لو يبيك مافكر يطلع معك بالحرام كان جاك من باب ببت اهلك 👍👍

[ عدد التعليقات: 4103 ] نشر منذ 3 شهور

الحمد لله حمدا كثيرا انه ما ابتلاني باخوات
وارجع واقووووووول العزوبيه ابرك ولا ادفع 40000 ريال مهر والله العالم في اي عزبة كانت

[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور

الاخ عبادي يمكن الله يبتليك بزوجتك مستقبلا وبناتك فيه الصالح وفيه الطالح سواء ذكر او انثى والله لا يبلانا ويستر الجميع

[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور

مانقدر نعمم وان شاء الله ها العينه ربي يهديهم ويكفينا وياكم شرهم وشر الفواحش والفتن ماظهر منها ومابطن

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور

ياعبادي انت وماتجنيه ايدك اذا كنت خبيث بتحصل خبيثه زيك واذا انت صالح بتحصل صالحه ربي مايظلم احد والا حتى احنا يالبنات كيف نثق فيكم تتجولون في دول ومايندرى وش تسوون من منكرات وحرام ولا اعمم في النهايه كل واحد ومخافته من ربه الي بيخاف من ربي ويخاف على سمعته وعلى شرفه سواء بنت او ولد ماراح يدور للحرام والي رجال ويخاف على اهله يلبي احتباجاتهم هو مو يجيب سواق وبعدين يعض اصابع الندم الله يهدي الجميع

[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور

بهالمواضيع اللي بالرضا مافيها خطف وغصب ماينلام الرجال لو انه من المريخ ،،

العيبه ع البنت قليلة الأخلاق اللي راحت معه لبيته عشان تشبع رغباتها بالحرام ،،

اتفوووو ع هيك بنات ،،

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

لغة التعميم لغة الجٌهلاء من الناس

كل ١٠٠٠ بنت سعوديه تجد فيهم. وحده او ثنتين منحرفه ،وهذي نسبه ضئيلة جدا جدا ،
فإذا احد شاف وحده ساقطه او منحرفه فأرجوكم لا يعمم السقوط على الجميع وخااااااصة السعوديات ،،، هذا الامر الاول
اما الامر الثاني فهو يكمن في مشاركات البنات في القروبات والصحف الالكترونية ، فبعض الجهلاء يعتقد
ان كل من كتبت او شاركت برأي انها منحرفه !! وهذا خطأ فااااااادح واتهام بااااااطل ، ولو بحثنا عن سبب
مشاركتها لو جدنا ان لها الحق بالكتابه والمشاركه وابدأ الرآي ونعزو ذلك لانتشار وسائل الاتصال وسهولة
الكتابة فيها ووجود الفراغ لدى البنت .
ولكن يجب ان نحترم رغبتها ورأيها ونوقّر لها ذلك ، مع الأخذ بالاعتبار ان من اهم أسباب مشاركة البنت
في المواقع انها تكون مجهوله فلا احد منا يعرف من هي بالضبط ولا يعرف مدينتها ولا يعرف عنها
اي شي بإشتثناء رأيها المطروح فقط
فأنت تتعامل مع عقل أمامك فقط ولا تتعامل مع جسد
لذلك يجب علينا جميعا معرفة هذا الامر جيدا والوقوف عنده

[ عدد التعليقات: 7113 ] نشر منذ 3 شهور

كل 1000 فيهم وحده ! سسلاماااات ياخي وهالي يمسكونهم
كل يوووم من فين جاايييين! 😁

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور

كل يوم يا اخ اسوم من وين جبتها هي حالات معينة ولا هي كل يوم 😃😃😃 والحمدلله

[ عدد التعليقات: 2045 ] نشر منذ 3 شهور

الظاهر ان عبادي بجده ،،

وجته صدمه من اللي يشوفه ،،

بس تذكر دايم ان اصابعك مو سوا والبنات المحترمات اكثر من الفاسدات ،،

[ عدد التعليقات: 1959 ] نشر منذ 3 شهور

سيده غرام الله يجزاك خير ويكثر من امثالك ، كلام منطقي وعقلاني وصحيح 100% .
البلا والجلا كله من البنت اللي ترخص شرفها وتسير مغسلة حمام عمومي اكرمكم الله .

[ عدد التعليقات: 4103 ] نشر منذ 3 شهور

جنوبيه قحطانية
قال الشافعي رحمه الله في أبيات يقول فيها :
عفوا تعف نساؤكم في المحرم ….. وتجنبوا ما لا يليق بمسلم
إن الزنا دين فإن أقرضته ….. كان الوفا من أهل بيتك فاعلم
يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا ….. سبل المودة عشت غير مكرم
لو كنت حرا من سلالة ماجد ….. ما كنت هتاكا لحرمة مسلم
من يزن يزن به ولو بجداره ….. إن كنت يا هذا لبيبا فافهم
من يزن في قوم بألفي درهم ….. يزن في أهل بيته ولو بالدرهم
اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واكفني بفضلك عمن سواك
والموضوع كله *سلف ودين*
وارجع واقول يالبا العزوبيه ……. ولانامت اعين الجبناء

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 3 شهور

الاحظ البنات اللي هنا كلها صارت تقول هيك وميك وهيك وكيك
سلاماااااات ي بوي انتي وياها وش هالغسيل المخ اللي جاكن ولا الهيك صارت موضه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂احد يفهمني خخخخخخخخخخخخخخخ

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور

يامن تقول المدينه كلهم يمانيه يوصلون
انا كداد من صغري وكنا نوصل البنات والامور تمام
بالمدينه الناس قلوبها صافيه حتى العوائل
و البنات يوثقون فينا
لكن بالسنوات الاخيره جت هجره للمدينه من المناطق الثانيه وصاروا يضايقون البنات واذا شافوا بنت تجمعوا عليها ولاكان هالشئ موجود عندنا
فاضطروا العوائل للاستعانه بالاجانب
وصار السعودي مكروه

[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور

‏اللهم هب لنا بفضلك و احسانك حسن الخاتمه و اجعل خير ايامنا خواتيمها و خير ايامنا يوم ان نلقاك و اغفر لنا و لموتانا وموتى المسلمين اللهم اصلح احوالنا واستر علينا وعلى كل مسلم ومسلمه انك سميع الدعاء

[ عدد التعليقات: 4136 ] نشر منذ 3 شهور

الأخ صبي جهينه اخي بصفه عامه سكان المنطقه الغربيه اطيب ناس عشت معهم سنين طويله لا حقد ولا كراهيه ولا حسد وقت الحاجه والشده تلقاهم جمبك لك تحياتي

[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 3 شهور

الله يجزاك الجنه اخوي برق كلام منطقي وصحيح 👍وتصحيح لمن يعمم الفساد جزاك الله الف خير😊

[ عدد التعليقات: 7113 ] نشر منذ 3 شهور

اخ اسؤؤم !! انا بنت اولا .
ثانيا ماجبت شي من عندي كليوم نقرأ خبر فلانه مع واحد
وفلانه مسكوها مع وافد ! 😁
محد ينكر الفساد العظيم اللي في بنات بلدنا . وان شاء الله الباقي فيهم الخير والبركة 😄

[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور

الحمدلله اللذي عافانا مما أبتلاهم به
وفضلنا على كثير ممن خلق.

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور

والله اليوم اصبحت المشاكل كثيرة من الاجانب واللة يستر من القادم من الواجب لولي الامر تحمل المسئؤلية المفروضة عليه اتجاة الاسرة ومراقبة اسرتة بشكل دائم

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور

اخ اسوم لا تكذب ماهو كل يوم فيه حالات تعد على الاصابع والخير كثير ببنات بلدنا ماهو قليل ولله الحمد بس بصراحة اللي ملاحظه نقراه كل يوم هو السرقات الله يكفينا شر الدشير

[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور

🤣🤣🤣😘😘 هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور

يا نقط عبالهن كذا يصيرن دلوعات وكيوت 😂😂 ياشين شين مايشابه اهلة

[ عدد التعليقات: 3173 ] نشر منذ 3 شهور

( متزوج ) !!
ماقلت لكم اللي ف رأسه موال الزواج مايردعه سوا رجل او امرأة.
مايختلي إلا بــ الساقطات ولا ( المبتزات ) !

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 3 شهور

اخيراً مسكوا العصابة اللي سرقوا المواطن بوضح النهار 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 جابوهم الرجال كفو والله
والله اني انقهرت يوم شفت المقطع قسم بالله دمي يغلي منهم الله لا يوفقهم السلق

[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 3 شهور

عيون نجد :

هههههههه يلعن ذا الكذب يا ابو يمن حركاتكم مكشوفه يا انجس مخلوقات الارض

[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 3 شهور

ترى عيب وعار ياأسير الأقدار الكلام اللي تقوله كيف ترضى أن يزنى السعودي بالسعوديه وتقول مافيها قاتلك الله يا ديوث ياعديم الرجوله

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 شهور

الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا
“ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس”
الانفلات نراه في الجنسين الشباب والفتيات في هذا الزمان …ولا يمكن ان نخص جنس عن اخر ..فما نراه في المدارس … وفِي مواقع التواصل …وفِي الاسواق …شاهد على اختلاط الحابل بالنابل…وان المبادرة في السوء تكون من الطرفين…و والله ان الأمهات والاباء سيسألوا عن امانة الأولاد وتربيتهم …دينيا وفكريا ونفسيا…على قدر استطاعتهم..وهذا لا ينفي أبدا وجود الغيورين …الخيرين…فالخير في أمة محمد عليه الصلاة والسلام الى قيام الساعة. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة امرنا.

[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 3 شهور

عيون نجد تراه يمني انا متابع تعليقاته من فتره
الخسيس جالس يسوق لجماعته ويحاول يغري البنات الفاسدات بإقامة علاقات مع الفاسدين من جنسيته
احذرو من هذا …
حسبي الله عليه

[ عدد التعليقات: 9828 ] نشر منذ 3 شهور

اخ اسووووم ههههههههههه الله يرجك ياعلم المملكه ، زين ماقلت اخ غرام بعد 😜

[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

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[ عدد التعليقات: 1720 ] نشر منذ 3 شهور

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