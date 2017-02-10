الشراري يناشد أهل الخير في سداد مبلغ ١٥٠ ألف دية حادث مروري - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

يعاني مواطن من مأساة تكاد ان تدمر حياته ، حيث انه مهدد بالسجن بسبب دية قدرها 150 ألف ريال ، في حين أنه لا يملك إلا قوت يومه هو وأطفاله .

وناشد المواطن بسام مفرح الشراري أهل الخير في الوقوف معه ومساعدته حيث أنه مطالب بديه وقدرها ١٥٠ ألف ريال وذلك لمطالبة بدية متوفيه بحادث مروري.

واوضح بسام والذي يعمل في مرور تبوك حيث أنه لايملك هذا المبلغ وعليه ديون وأنه متزوج ولديه أطفال يعولهم وعليه دفع الديه أو السجن وأنه وقع عليه الحادث أثناء أداء مهام عمله ويناشد أهل الخير في تفريج كربته والوقوف معه في عسرته للتواصل مباشره مع الحاله الإنسانيه : 0531165436