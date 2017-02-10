الشراري يناشد أهل الخير في سداد مبلغ ١٥٠ ألف دية حادث مروري - صحيفة صدى الالكترونية

الشراري يناشد أهل الخير في سداد مبلغ ١٥٠ ألف دية حادث مروري
يعاني مواطن من مأساة تكاد ان تدمر حياته ، حيث انه مهدد بالسجن بسبب دية قدرها 150 ألف ريال ، في حين أنه لا يملك إلا قوت يومه هو وأطفاله .
وناشد المواطن بسام مفرح الشراري أهل الخير في الوقوف معه ومساعدته حيث أنه مطالب بديه وقدرها ١٥٠ ألف ريال وذلك لمطالبة بدية متوفيه بحادث مروري.
واوضح بسام والذي يعمل في مرور تبوك حيث أنه لايملك هذا المبلغ وعليه ديون وأنه متزوج ولديه أطفال يعولهم وعليه دفع الديه أو السجن وأنه وقع عليه الحادث أثناء أداء مهام عمله ويناشد أهل الخير في تفريج كربته والوقوف معه في عسرته للتواصل مباشره مع الحاله الإنسانيه : 0531165436
انور الشراري[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
الله يفرج همه يارب ويسر، امره
انور الشراري[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
وان شااااء الله اهل العطاااء والاجر ماهم مقصرين معه وربي يفرجها عليه
الخطير[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 شهور
لماذا لا ينشا صندوق عام يتكفل بتسديد الديات ويكون بمشاركة الدوله والمواطنين بدلامن ترك الضعيف مسجون دون مساعده ودون واسطه تتكفل بسداد ديته 0
بدون اسم[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
والله ياخطير فيه افضل من الصندوق التامين ادفع 3000 عادي واول ماينتهي جدد مافي مشكله..
فكره ناجحه افضل من صندوقك لازم الدوله تدعم والمواطنين يدعمون وشهر ولاه ع الصفر ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 3 شهور
نسأل الله ان ييسر له اهل الخير لمساعدته في مصيبته
الصارم العبدي[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 3 شهور
وين جماعتك افا ياسلايل بن دعيجاء المفروض صندوق لجماعتكم مثل طنايا شمر الشريفيه به صندوق للزواج للمحتاج للديات للمساجين هذا من باب التعاون بين الجماعه كل شي الدوله ماقصرت فرصه اثبت ولائك لجماعتك يابعدي كل حسب راتبه يسدد للصندوق شهري ماهو فرض يستاهلون الطيب هل الفكره جماعتي يالابتي
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 3 شهور
ابشر ويا كثر من يقول لك ابشر حنا مسلمين ونت مبتلى جاك الفرج باذن الله.
نصراوي حزم[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
خلك عزيز النفس و العز مأواك
وكلن عطه تفصيل ثوبه بقدهـ
خص الرفيق اللي اذا جيت حياك
وان غبت عنّه يا صلك بالمودهـ
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16023 ] نشر منذ 3 شهور
هذا يستحق لأنه مبتلى…وأتمنى مساعدته
بعكس الي يجونك متعنترين ومهايطين
ولا ذبح واحد رجع يبكي وتكفون
وأنا وأنا….
وأنتبهوا ياشباب لازم تتأكدون من تأمين سياراتكم
لأنه ينفع في مثل هالمواقف
صح يدبلون كبدك الين مايعطونك قيمةالأضرار أو الدية
لكن الشكوى لله..