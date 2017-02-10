صحيفة هندية تحتفي بتنازل مُستشفى في الرياض عن فاتورة علاج وافديْن‬ بقيمة 650 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

صحيفة هندية تحتفي بتنازل مُستشفى في الرياض عن فاتورة علاج وافديْن بقيمة 650 ألف ريال
قامت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، بالاحتفاء بالموقف الكريم والنبيل الذي بدر من إحدى مستشفيات المملكة في الرياض بإعفائها وافدين فقيرين من الهند من فاتورة علاجهما البالغة 10 ملايين روبية “560 ألف ريال سعودي” بعد عجز أسرتيهما عن سدادها.
واوضحت الصحيفة: إنّ أفراد أسرة مجدي أبو بكر ـ 40 عاما ـ، الذي كان في غيبوبة لأكثر من 9 أشهر بالمستشفى سيتمكنون أخيرا من رؤيته، وسيعود إلى بلاده ونقله إلى إحدى المستشفيات الهندية بفضل بر وإحسان إحدى مستشفيات العاصمة السعودية.
وأكدت الصحيفة، أن الأسرة بذلت كل الجهود لإقناع سفارة الهند بالمملكة لمساعدتهم، لكن الأسرة لم تتمكّن من رؤية أبو بكر أو دفع الفاتورة.
واضافت أن أبو بكر يعمل ساعِ لدى شركة في الرياض، وتعرّض لغيبوبة بعد حادثة على الطريق، وتواصلت الأسرة مع وزيرة الشؤون الخارجية الهندية، إلا أن جهودها لم تأت بالنتائج المرجوة.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور “وسيم” الذي ينسّق عودة أبو بكر للهند، أنه وبعد فشل الجهود الأخرى، أخبرهم الرئيس التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بإمكانية نقله للهند دون دفع فاتورة العلاج، وأن المستشفى قرّرت التنازل عن فاتورة العلاج بعد رؤية جهود مسلمي الهند في الرياض.
وكشفت الصحيفة أن المستشفى مستعدة أيضا للتنازل عن فاتورة علاج مريض آخر يدعى “محمد إكمال” الذي دخل في غيبوبة منذ ما يقرب من 7 أشهر.
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجزيهم كل خير .
ابو سعود[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 شهور
لو انه مواطن ماتنازلو عنه بس الخير للي برى والمواطن له الجلد
qlq[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 3 شهور
العمل الخيري
يجب ان يكون للبلد واهلة اولا ثم الاحتفاظ بالفائض لمستقبل اهل البلد واولاده
شماا[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 شهور
لايكون ممثلين هنود جايين يسوو مشهد لفلم هنا .
وقصدهم نقل معاناتهم مع سفرائهم للمسولين خارج الهند .
عادي اذكر الاحد الجاي وقفت ابي اصرف فلوس صرفت 100 وبالغلط سجلت 1000.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10245 ] نشر منذ 3 شهور
جزاهم الله خير
القرشي[ عدد التعليقات: 1652 ] نشر منذ 3 شهور
ليش مانسمع عن هذا الخير يصير مع المواطن ؟
بل على العكس المواطن لو مات يتم حجز جثته إلى أن يتم سداد فاتورة المستشفى من قبل أهله حتى لو كانت
حالتهم المادية يرثى لها لن يتم التنازل عنهم ولو بريال بل على العكس تمامآ يتم إضافة حساب عدد الأيام
التي ضلت فيه الجثة داخل ثلاجة الموتى ( على قولة اخوانا المصريين موت وخراب ديار ) !!!
أما الوافد وما أدراك ما الوافد يتم التنازل عنه بكل سهولة حتى ولو وصلت تلك الفاتورة مئات الألاف من الريالات
لأنهم بالطبع سيعوضونها من ظهر المواطن الذي يدفع ثمن كل شيء رغمآ عنه .
ياناس في شيء غلط جالس يصير ( المواطن يجلد جلد في كل شيء ) !!!!!
أما ألأجانب فشايف كل التسهيلات في جميع المجالات جالسة تقدم لهم على أطباق من ذهب وفضة إللي
من المفترض إنها تقدم لأبناء الوطن !!!!!! في شي غلط جالس يصير !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4103 ] نشر منذ 3 شهور
لو مواطنين والله ما يتنازل المستشفى الخاص عنهم
الاجانب لعبيين في البلد
أبوخالد – أبها.[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 3 شهور
من يفعل الخير لايعدم جوازيه ..
لايذهب العرف بين الله والناس .
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 16023 ] نشر منذ 3 شهور
عزيزي المواطن….
في حال أنك تعلم أن مريضك بين الحياةوالموت
حاول أن تتنكر بزي هندي أثناء تواجدك فالمشفى👳
ويستحب أن تضع على جبهة مريضك بين عيونها
نقطة حمراء💄
وتهز راسك
وتقول أنا مسكين يصديق🤗🤗🤗