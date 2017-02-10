بالصور..مدني جازان ينفذ خطة فرضية حريق بصالة ركاب عبارة فرسان - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان يوم أمس ممثلة بإدارة الدفاع المدني بمدينة جيزان في خطة فرضية لعدد من الجهات الحكومية لحادث حريق وهمي بصالة الركاب المغادرين إلى جزيرة فرسان بميناء جيزان .

وقامت الخطةبافتراض اندلاع حريق في غرفة الكهرباء بصالة الركاب، وانتقال الفرق اللازمة للموقع. لتتولى إدارة الميناء إبلاغ الدفاع المدني ومباشرة عمليات إخلاء الركاب وإطفاء الحريق بالإمكانيات المتاحة حتى وصول فرق الدفاع المدني .

وطبق في الفرضية عمليات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء من قبل الدفاع المدني بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة وتم في الفرضية إخلاء جميع الركاب ونقل الحالات إلى منطقة الفرز الطبي بإسعاف الدفاع المدني والهلال الأحمر إلى مستشفيات المنطقة .

وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد العمري،أن الفرضية تأتي امتداداً للتدريب المستمر والوقوف على جاهزية الأفراد والآليات وسرعة استجابة الجهات الحكومية والتدريب على التعامل مع الحوادث، خاصة الحرائق في الأماكن الحيوية .

يذكر ان الدفاع المدني قام مؤخرا بتنفيذ عدد من الفرضيات في المنطقة مع الجهات المختصة لاختبار جاهزيتها وتدريب العاملين على مباشرة أي طارئ لاقدر الله.