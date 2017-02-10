الحوثيون يوقفون كافة أنشطة اليونيسيف فى المناطق الخاضعة لسيطرتهم - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أوقفت ميليشيا الحوثى كافة أنشطة منظمة اليونيسيف فى المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، والسماح لها بممارسة نشاطها بعد الحصول على الموافقة من قبلهم.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن ما يسمى بوزارة التخطيط والتعاون الدولى لحكومة “الحوثي” غير المعترف بها دوليا قولها، اليوم الخميس، “إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة لا تقوم بالتنسيق معها فى تنفيذ أنشطتها فى المحافظات”.

وأشارت إلى أنه يتعين على جميع المنظمات والمؤسسات عند تنفيذ أنشطتها التنسيق، والحصول على موافقة من قبل “الوزارة”.

وكانت ميليشيا الحوثى والرئيس المخلوع على عبدالله صالح قد منعت ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” فى اليمن من دخول مدينة تعز التى تحاصرها الميليشيات فى أكتوبر الماضي.