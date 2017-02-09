الشهري يتأهل لنهائيات البطولة العالمية للبحث العلمي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تفوق الطالب فارس الشهري من مدارس دار الفكر بجدة على أكثر من ١٦ ألف مشروع علمي من ٦٠ دولة على مستوى العالم، تقدم بها متسابقون للتنافس على المسابقة، وتأهل الشهري لنهائيات البطولة العالمية للبحث العلمي في مجال البيئة والطاقة المستدامة isweeep .

و ستقام البطولة العالمية في مدينة هيوستن الأمريكية في الفترة من ٣ إلى ٨ مايو ٢٠١٧ .

و تأهل كل من: عبدالله المنصور، وهتان بادريق، وأحمد رشيدي، ورياض الغامدي، من مدارس دار الفكر بجدة، من خلال أبحاثهم العلمية للمرحلة النهائية بمسابقة أولمبياد إبداع للابتكارات والبحث العلمي على مستوى المملكة.

و تم اختيار ثلاثة طلاب من مدارس دار الفكر، هم: معاذ حسن فيومي، وأسعد حامد صالح، وغسان عبدالغفار أزهري، للأولمبياد الدولي في الفيزياء والرياضيات، حيث يخصص لهم معسكر تدريبي في الرياض من ٢٥ جمادى المقبل حتى ٢٠ رمضان المقبل، إضافة إلى ست من الطالباتها في أولمبياد الرياضيات والكيمياء، وهن: جمان جاوي (رياضيات)، ولمار الجلسي (رياضيات)، وتاله فارع (رياضيات)، ودانة الحبشي (كيمياء)، ولمى تنكل (كيمياء)، ميس سندي (رياضيات).

و هنأ مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله بت أحمد الثقفي، المدارس بمناسبة تحقيقها عدداً من الإنجازات خلال الأسبوع الماضي دولياً ومحلياً، إضافة إلى التفوق الدراسي لطلابها، ناقلاً لأسر الطلاب التهنئة على ذلك التميز.