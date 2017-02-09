بالفيديو.. أمير الرياض يزور أحد المصابين في حادث الموكب - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم (الخميس)،بزيارة المقدم تركي بن عايض بن هقشة، الذي أصيب في الحادث المروري ظهر اليوم الذي تعرض له موكب الأمير أثناء زيارته التفقدية لمحافظة وادي الدواسر.

و يظهر الفيديو المتداول حضور أمير الرياض للمستشفى للاطمئنان على صحة المقدم ركي بن عايض بن هقشة ، الذي كان يرقد على السرير بيد مثبتة في رباط، متمنياً له الصحة، وطالبه بالتشافي العاجل.