بالفيديو.. أمير الرياض يزور أحد المصابين في حادث الموكب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أمير الرياض يزور أحد المصابين في حادث الموكب
قام صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم (الخميس)،بزيارة المقدم تركي بن عايض بن هقشة، الذي أصيب في الحادث المروري ظهر اليوم الذي تعرض له موكب الأمير أثناء زيارته التفقدية لمحافظة وادي الدواسر.
و يظهر الفيديو المتداول حضور أمير الرياض للمستشفى للاطمئنان على صحة المقدم ركي بن عايض بن هقشة ، الذي كان يرقد على السرير بيد مثبتة في رباط، متمنياً له الصحة، وطالبه بالتشافي العاجل.
W[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 3 شهور
شكله مو رابط الحزام
اللواء[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 3 شهور
اولا قريت في خبر بأحدى الصحف ان سمو الامير امر بأطلاق سراح الشاب المتسبب في الحادث وان صدق الخبر فهذه كارثه لانه في نفس الخبر يقول الشاب كان يقود بتهور وبسبب تهور سيارته انحرفت وقفزت الرصيف وارتطمت بالموكب
اذا كان سمو الامير اطلق سراح الشاب المتهور فهذه افضل مكرمه تقدم للمتهورين
ثانيا الطفل الذي يرتدي رتبة نقيب ويتجول مع سمو الامير بلا حسيب او رقيب هذه كارثه اخرى لان الزي العسكري ممكن يستخدم في مسرحيه او فلم او يقدم شيء لسمو الامير ويغادر فورا فهذا عادي
اما ان يتجول بهذا الزي الرسمي من بدايه الزيارة حتى نهايتها فهذه سقطة لا تحصل الا عندنا