اخلاء 7 أشخاص جراء اندلاع حريق في بناية بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة عصر اليوم اندلاع حريق نشب بالدور الأول في بناية مكونة من دورين، واخلت 7 أشخاص احتجزتهم سحب الدخان .

و أو ضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن بلاغاً ورد للمركز الوطني في تمام الساعة ١٧:١٩ دقيقة عن اندلاع حريق في بناية غرب مستشفى العيون بحي الصفاء بمحافظة جدة.

و أضاف أنه تم على الفور تحريك الفرق اللازمة تساندها آليات السلالم لموقع الحادث، ومع وصول الفرق لموقع الحادث عند الساعة ١٧:٢٢ دقيقة كانت ألسنة اللهب تشاهد من خلال نافذة بشقة بالدور الأول مع تصاعد في سحب الدخان وانتشارها داخل أروقة البناية المكونة من دورين وملحق.

و تابع إن فرق الإنقاذ عملت على اقتحام البناية وتمكنت من إخراج سبعة أشخاص من أسرتين، وهم رجلان وامرأتان وثلاثة أطفال تعرضوا لحالة اختناق وتم إسعافهم من قبل الهلال الأحمر بموقع الحادث ، و باشر التحقيق أعماله في معرفة أسباب نشوب الحريق الذي لم يسجل أي خسائر بالأرواح .

