بالصور .. تشييع شهيد الواجب محزري في أحد المسارحة - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أدى جموع المصلين الصلاة على شهيد الواجب العريف محمد موسى حسن محزري -رحمه الله- عقب صلاة عصر اليوم بجامع قرية الجعدية التابعة لمحافظة المسارحة، والذي استشهد دفاعاً عن وطنه على الحد الجنوبي إثر اشتباكات مع مليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح على الشريط الحدودي.

و تقدم جموع المصلين محافظ المسارحة عبدالله محمد الريثي، وقائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي، ومدير شرطة محافظة المسارحة المقدم محمد حناني.

ونقل قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي تعازي ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والمدير العام لحرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، لذوي الشهيد العريف محمد موسى حسن محزري.

من جهته، عبر شيخ قبيلة المحازرة الشيخ علي بن داوود محزري عن فخره بالفقيد الذي استشهد في ميدان الشرف مدافعاً عن دينه ووطنه ومنفذاً لتوجيهات ولاة الأمر.