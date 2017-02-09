شرطة الرياض تصدر بيانا حول الإعتداء على الخادمة المغربية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه اشارة إلى ما تم تناقله عبر وسائل الاعلام عن تعرض وافدة مغربية الجنسية في العقد الثالث من العمر لحادثة سقوط داخل منزل مكفولها بالعاصمة الرياض مما استدعى نقلها إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج اللازم .

و أضافت أن الجهات المختصه باشرت إجراءات ضبط البلاغ و رفع الاثار من مسرح الحادث , و سماع اقوالها بحضور مندوب سفارة بلادها لمعرفة دوافع تصرفها لعدم وجود الشبهه الجنائية.

و أفادت بأن حالتها الصحية مستقرة و جاري تقديم كافة الخدمات الإنسانية لها حتى يتم إستكمال كافة الإجراءات النظامية .

و أهاب الناطق الاعلامي لشرطة المنطقة بالجميع بالبعد عن مصادر الشائعات و أخذ المعلومات من مصادرها المعتمده.