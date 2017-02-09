تفاصيل جديدة عن حادث موكب أمير الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة عن الحادث المروري الذي تعرض له ظهر اليوم موكب أمير الرياض فيصل بن بندر، على الطريق العام في محافظة وادي الدواسر.

وقالت مصادر مطلعة أنه خلال سير موكب الأمير ، انحرفت مركبة يقودها شاب وارتطمت بالجزيرة الوسطية على الطريق العام، وتسببت في حادث مروري بين خمس مركبات؛ نتج منها إصابات طفيفة، نقل منهم اثنان للمستشفى للعلاج.

و أضافت المصادر أن أمير الرياض أمر بإطلاق سراح الشاب واطمأن على صحة مرافقيه بعد ترؤسه اجتماع المجلسين المحلي والبلدي، بحضور محافظ وادي الدواسر.